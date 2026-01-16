跨海直擊／金宣虎太紅來到印尼變巨星！　高允貞甜喊：我要黏著他

記者吳睿慈／雅加達報導

Netflix獨播戲劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞領銜主演，兩位演員在東南亞擁有高人氣，16日在印尼雅加達舉辦戲劇見面會，兩人與導演柳英恩見面會前參加國際記者會，高允貞見識到男神金宣虎的高人氣，她笑說：「剛剛在快閃體驗區時，體會到有史以來最大的歡呼聲，讓我決定以後我來印尼都要黏著他一起行動。」兩人超甜的互動，現場粉絲超心動。

▲金宣虎在印尼人氣超高，高允貞被粉絲的歡呼聲嚇到，幽默表示「我要跟他一起行動」。（圖／記者吳睿慈攝）



金宣虎過去以演員身份多次來到印尼雅加達辦見面會，他這次為了戲劇而來，感謝當地粉絲的熱情支持，「當然有感受到滿滿的熱情支持，不只我，還有高允貞，我們所有人都覺很心動、悸動，每次來都獲得很多能量再回去，我是幸福的演員！」

▲金宣虎感謝粉絲的支持。（圖／記者吳睿慈攝）



高允貞見識金宣虎的高人氣，她笑說：「剛剛在快閃體驗區時，體會到有史以來最大的歡呼聲，讓我決定以後我來印尼都要黏著他一起行動。」戲劇開播前就獲得很多迴響，她表示「謝謝大家的應援，我認為這次的戲劇絕對也會很有趣，謝謝大家的應援！」

《愛情怎麼翻譯？》故事描寫多語口譯員周浩鎮（金宣虎飾演），以連結不同語言為工作的角色，與深受全球喜愛的國際巨星車茂熙（高允貞飾演）相遇，並逐漸理解彼此獨特『愛之語言』的浪漫喜劇。

本劇由金宣虎、高允貞主演，並由創作《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等著名作品的洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆及以《紅丹心》聞名的導演柳英恩執導。《愛情怎麼翻譯？》目前已經於Netflix共12集獨家上線。