國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

Threads Line FB IG

巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
梁云菲震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。但令人心疼的是，她16日震撼宣布已切除子宮，原因是和婦科疾病有關，並分享了這段從誤診到決定動刀的心路歷程，展現了面對病痛的果斷與勇氣。

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲承認已切除子宮。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

誤診多年決心切除

梁云菲坦言，過去長期受經痛折磨，卻一直沒找對病因，「這幾年來一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症。」她進一步說明，一般的肌瘤可以直接切除病灶，但子宮肌腺瘤「唯一根治的方法，就是要切除整個子宮」，加上伴隨著劇烈疼痛與大量出血，讓她必須做出艱難選擇。

面對需要摘除器官的重大決定，梁云菲表現得相當冷靜且果斷。由於明確知道自己「沒有要生小孩的打算」，於是決定切除子宮。她回憶5天前去較大型的醫療體系就診，「和醫生面診完，馬上就決定在當天下午手術」，顯示出她為了徹底解決病痛的決心。

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲分享術後照。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

藥物過敏術後煎熬

手術過程約3個小時，但術後的恢復對梁云菲來說是一大考驗。她透露：「因為我本身有嚴重的藥物過敏，所以能用的止痛藥很少。」在住院的日子裡，她每天最期待的就是能夠打止痛針，「早上、晚上，只要按下紅色的按鈕，就會有護理人員來幫我打止痛針」，以此來度過術後的疼痛期。

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲每天最期待打止痛針。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

拒絕被女性器官定義

儘管態度堅強，梁云菲也坦承術後難免有失落感，甚至曾自我懷疑：「沒有了子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」但她很快轉念，認為當下沒有太多情緒起伏，只是當機立斷處理問題，因為「我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體」，不讓器官定義自己的價值。

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲術後一度很失落。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

歷經這場手術，梁云菲認為這是一種女性的毅力與韌性，「或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的，只有你的內心。」面對2026年的開局，她以正面態度自我喊話：「遇見了，就面對。」

