飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

▲趙露思去年因推廣陜西延安蘋果汁陷入「假助農」爭議，一怒退出微博，轉戰小紅書。（微博圖片）



曾被視為明星與粉絲最直接溝通橋樑的微博，近年風氣卻急遽轉變。演算法推波助瀾下的對立言論、飯圈文化失控、動輒被放大檢視的私生活，以及輿論審判式的圍剿，讓不少藝人逐漸發現：只要開口，就可能成為下一個被炎上對象。於是，「不說、不發、不回應」甚至直接關閉、註銷帳號，成了另一種自保方式。

其中，趙露思的舉動最具代表性。身為流量頂端的陸劇女星，外界對其外貌、情緒、言行的高度關注與解讀從未間斷。2025年8月13日，趙露思因推廣陜西延安蘋果汁陷入「假助農」爭議，當晚直播宣布注銷微博。得知需15天冷靜期時，她反問：「我跟你離婚吶？有啥好冷靜的？」並發布最後一條微博：「真的助農，也要注銷的，拜拜。」 8月19日賬號完成注銷，主頁顯示「該賬號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」。粉絲量定格在3117萬。

霍建華曾在對岸發展多年，但他個人並未開設微博帳號，倒是其工作室「華傑工作室」於2018年9月12日宣布退出微博和臉書平台，清空所有內容，並表示今後將用「最純粹的方式」——即影視作品與公眾交流。此次工作室關閉社交賬號被猜測認為此舉可能與當時《如懿傳》播出後引發的網路爭議有關，不過霍建華一向低調，本來就不喜歡在網路經營自己，加上他與林心如婚後生女，他擔負起在家照顧女兒責任，又遇上疫情，幾乎全面淡出對岸娛樂圈，到了2023年他才復出，又回到對岸拍攝陸劇。

▲霍建華2018年關閉了工作室微博，他本來的個性就不喜歡在網上營銷，與林心如婚後更好幾年在家帶孩子，直到2年前才復出。（翻攝自林心如臉書）



天后王菲自2015年3月15日停止更新微博，至今已逾十年。這位昔日的「網癮少女」在巔峰時將個人社群定格為歷史。網傳其停更主因，是因2014年與謝霆鋒「世紀復合」後，遭部分偏激網友長年以「不顧孩子」等言論惡毒抨擊，令生性低調的她不堪其擾，最終選擇徹底噤聲。即便近年她持續推出新歌，工作室也僅止於必要澄清，本人毫無回歸跡象。目前其帳號雖在，卻限制轉發與評論，成為歌迷只能遠觀的「賽博文物」。

▲王菲2015年就不再更新微博，網傳部分偏激網友長期攻擊她只顧談戀愛不顧女兒李嫣，她不堪其擾乾脆徹底噤聲。(微博圖片)

