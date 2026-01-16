ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

型男主播「情定6年男友」下跪求婚
快訊／肯德基蛋撻改版偷漲價！
《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費德勒 周杰倫 巴鈺 李雅英 許光漢 雪碧 陳星旭 盧昱曉

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

記者蔡宜芳／綜合報導

脫口秀女演員林妍霏近日因表演片段捲入爭議，被質疑「霸凌李多慧」，掀起各界關注與討論。對此，網紅呱吉（邱威傑）在直播中分享看法，認為霸凌須符合「權力不對等」定義，痛批酸民網暴林妍霏的行為「超噁心」。

▲▼呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」還原表演內容。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup、le_dahye）

▲林妍霏因表演內容，被網友質疑欺負李多慧。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup、le_dahye）

呱吉表示，所謂的「霸凌」是「長期在權力不對等的情況下，去欺負一個人」，他反問網友：「妍霏跟李多慧有權力不對等的狀況嗎？」他強調，自己並不是認為林妍霏講的話完全沒問題，但將這件事貼上霸凌標籤是完全不正確的，「她跟李多慧之間不存在權力不對等。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

痛批網暴行為！呱吉感嘆社會可怕：這才是霸凌

呱吉接著指出，網友對林妍霏發起的攻擊，其實才是真正的霸凌。他感嘆現在網路環境讓人變得像「瘋子」一樣，「覺得自己就是覺得說我抓到了一個機會，我看到了一個很糟糕的人，我就要把他用力的往最深的黑洞裡面，把他踩下去。」藉此發洩日常不滿。他對這種現象直言：「超噁心，超可悲的。」

▲▼呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」還原表演內容。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲▼呱吉分享對於林妍霏表演內容的看法。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲▼呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」還原表演內容。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

還原表演現場！「情侶吵架」橋段重點非罵李多慧

關於表演內容，呱吉解釋該場次是以「夫妻鬥嘴」的形式呈現，林妍霏是在抱怨男朋友心思都在李多慧身上，才衍生出後續的對話。他強調，林妍霏的表演方式只是在營造「情侶吵架的對話」，才提出李多慧的負面假設。事實上，林妍霏在段子中，也曾提到其實自己本身也很喜歡李多慧，呱吉也幫忙還原強調：「她的重點不是在罵李多慧，她是在跟她的男朋友吵架。所以這種情況底下，這種想像性的內容，其實我覺得跟罵李多慧是沒有什麼太大的關係的。」

對於呱吉的說法，網友各有不同的意見。有人表示「我同意妍霏對李多慧的攻擊不算霸凌。那為什麼網友對妍霏的攻擊就算霸凌」、「沒人說她霸凌，她是羞辱跟用了不實的影射來污衊一個她根本不認識的人」，也有網友認為「看來大多數台灣人對喜劇的藝術見解還有很長一段路要走」、「這次挺妍霏，明明蠻好笑的段子。而且完全不影響我繼續粉多慧！沒看完全篇的人到底在靠腰什麼」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林妍霏呱吉脫口秀李多慧

推薦閱讀

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

9小時前

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

10小時前

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

7小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

18小時前

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

5小時前

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

8小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

1/15 15:56

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

12小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

21小時前

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

8小時前

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

1/15 15:09

許維恩中空出門！王家梁看傻「穿這樣不冷嗎」 她誠實回23字超霸氣

許維恩中空出門！王家梁看傻「穿這樣不冷嗎」 她誠實回23字超霸氣

5小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

【第六度對決謝龍介】台南市長初選陳亭妃出線！　險勝林俊憲2.7個百分點

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前30

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

31分鐘前0

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

45分鐘前0

啦啦隊女神認了「險遭跟蹤到家」！　呼籲：良好距離才有良好互動

1小時前1214

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

1小時前0

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

1小時前0

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

1小時前0

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

1小時前2

林佳辰崩潰哭吼：趕快回來！　《那些你不知道的我》傅孟柏「下載記憶」變身

2小時前0

跨海直擊／金宣虎太紅來到印尼變巨星！　高允貞甜喊：我要黏著他

2小時前0

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

讀者迴響

熱門新聞

  1. 國光女神震撼宣布「已切子宮」！
    9小時前2021
  2. 吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯
    10小時前2611
  3. 型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚
    7小時前81
  4. 費德勒看到那球大笑　周董：好糗
    18小時前128
  5. 賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊
    5小時前812
  6. 尾牙主持一半「老闆突衝上台」！
    8小時前261
  7. 李雅英圓夢見許光漢！
    1/15 15:56226
  8. 飯圈失控「一票藝人關微博」！
    12小時前45
  9. 女星昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期
    21小時前129
  10. 自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭全網質疑…親解惑
    8小時前228
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合