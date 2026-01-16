呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

記者蔡宜芳／綜合報導

脫口秀女演員林妍霏近日因表演片段捲入爭議，被質疑「霸凌李多慧」，掀起各界關注與討論。對此，網紅呱吉（邱威傑）在直播中分享看法，認為霸凌須符合「權力不對等」定義，痛批酸民網暴林妍霏的行為「超噁心」。

▲林妍霏因表演內容，被網友質疑欺負李多慧。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup、le_dahye）

呱吉表示，所謂的「霸凌」是「長期在權力不對等的情況下，去欺負一個人」，他反問網友：「妍霏跟李多慧有權力不對等的狀況嗎？」他強調，自己並不是認為林妍霏講的話完全沒問題，但將這件事貼上霸凌標籤是完全不正確的，「她跟李多慧之間不存在權力不對等。」

痛批網暴行為！呱吉感嘆社會可怕：這才是霸凌

呱吉接著指出，網友對林妍霏發起的攻擊，其實才是真正的霸凌。他感嘆現在網路環境讓人變得像「瘋子」一樣，「覺得自己就是覺得說我抓到了一個機會，我看到了一個很糟糕的人，我就要把他用力的往最深的黑洞裡面，把他踩下去。」藉此發洩日常不滿。他對這種現象直言：「超噁心，超可悲的。」

▲▼呱吉分享對於林妍霏表演內容的看法。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

還原表演現場！「情侶吵架」橋段重點非罵李多慧

關於表演內容，呱吉解釋該場次是以「夫妻鬥嘴」的形式呈現，林妍霏是在抱怨男朋友心思都在李多慧身上，才衍生出後續的對話。他強調，林妍霏的表演方式只是在營造「情侶吵架的對話」，才提出李多慧的負面假設。事實上，林妍霏在段子中，也曾提到其實自己本身也很喜歡李多慧，呱吉也幫忙還原強調：「她的重點不是在罵李多慧，她是在跟她的男朋友吵架。所以這種情況底下，這種想像性的內容，其實我覺得跟罵李多慧是沒有什麼太大的關係的。」

對於呱吉的說法，網友各有不同的意見。有人表示「我同意妍霏對李多慧的攻擊不算霸凌。那為什麼網友對妍霏的攻擊就算霸凌」、「沒人說她霸凌，她是羞辱跟用了不實的影射來污衊一個她根本不認識的人」，也有網友認為「看來大多數台灣人對喜劇的藝術見解還有很長一段路要走」、「這次挺妍霏，明明蠻好笑的段子。而且完全不影響我繼續粉多慧！沒看完全篇的人到底在靠腰什麼」。