麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金曲樂團麋先生創作專輯《都是浪漫害的》聲勢持續攀升，多支MV點閱破百萬、全專累積破千萬觀看。昨（15日）再推出全新正能量單曲〈無所謂明天還有多壞〉MV，遠赴日本東京取景拍攝，以幽默又帶點荒謬的敘事風格，傳達率性向前的生活態度。

▲麋先生〈無所謂明天還有多壞〉MV遠赴東京拍攝。（圖／相信音樂提供）

MV最大亮點莫過於吉他手小B首度獨挑大樑擔綱主角，MV一開場就穿著Hello Kitty睡衣從床上驚醒，因睡過頭一路狂奔，彷彿從台北「跑」到東京展開城市冒險。童趣睡衣搭配熱血奔跑形成強烈反差萌，畫面又鬧又帥，讓粉絲笑喊「怎麼可以穿Kitty還這麼帥」。

MV足跡橫跨多個東京地標，包括澀谷TOWER RECORDS、六本木森美術館巨型蜘蛛、隅田公園晴空塔、新宿哥吉拉與東京鐵塔秘境，節奏緊湊、城市能量滿載。拍攝當天小B清晨就在新宿街頭展開「晨跑式拍攝」，一路邊跑邊拍毫不喊累。

▲▼ 麋先生小B首次擔綱男主角。（圖／相信音樂提供）

巧的是，小B當天真的睡過頭，被虧根本是本色演出，他也笑說「要演就演全套」。此次拍攝正好搭上〈馬戲團運動CircUs〉東京巡演空檔，他直呼能把東京街景收進MV相當感動。