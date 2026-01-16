《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！「二寶生活照」超真實：每天都這樣奮戰

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）婚後陸續迎來一對兒女，經常在社群平台分享育兒點滴，她15日深夜便曬出一張溫馨又狼狽的居家照，她與兩個孩子全部累倒，真實的育兒近況引發不少家長共鳴。

▲玉兔養育兩個孩子的居家照超真實。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



照片中可見，玉兔身穿粉色居家服，整個人癱坐在沙發上閉目養神，懷裡一邊哺乳一邊抱著二寶，大兒子則是以一種豪邁的姿勢，倒頭睡在她身旁的黃色抱枕上。客廳的桌上與地上散落著各種繪本、玩具車與遊戲地墊，毫無掩飾地呈現了充滿生活感的場景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉兔育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



針對這張筋疲力盡的畫面，玉兔在貼文中無奈寫下，「每天都是這樣奮戰到最後」，這簡短的一句話道盡了二寶媽的辛勞，顯示出她為了照顧兩個孩子，每天都必須耗盡體力與精力，直到孩子們終於入睡的那一刻，自己也跟著電力耗盡，直接在戰場般的客廳中昏睡過去。

▲玉兔產後身材越來越好。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



這張未經修飾的日常照，真實記錄了母親在育兒路上的辛苦。畫面中雖然充滿了散落的玩具與疲憊的母親，但母子三人依偎在一起的模樣也流露出一種混亂中的溫馨。玉兔透過這張照片，赤裸裸地揭露了「二寶生活」的疲憊，讓外界看見了光鮮亮麗的藝人背後，最真實的育兒挑戰。