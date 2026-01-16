《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！「二寶生活照」超真實：每天都這樣奮戰

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費德勒 周杰倫 巴鈺 李雅英 許光漢 雪碧 陳星旭 盧昱曉

《黑澀會》玉兔邊睡邊哺乳！「二寶生活照」超真實：每天都這樣奮戰

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）婚後陸續迎來一對兒女，經常在社群平台分享育兒點滴，她15日深夜便曬出一張溫馨又狼狽的居家照，她與兩個孩子全部累倒，真實的育兒近況引發不少家長共鳴。

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔養育兩個孩子的居家照超真實。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

照片中可見，玉兔身穿粉色居家服，整個人癱坐在沙發上閉目養神，懷裡一邊哺乳一邊抱著二寶，大兒子則是以一種豪邁的姿勢，倒頭睡在她身旁的黃色抱枕上。客廳的桌上與地上散落著各種繪本、玩具車與遊戲地墊，毫無掩飾地呈現了充滿生活感的場景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

針對這張筋疲力盡的畫面，玉兔在貼文中無奈寫下，「每天都是這樣奮戰到最後」，這簡短的一句話道盡了二寶媽的辛勞，顯示出她為了照顧兩個孩子，每天都必須耗盡體力與精力，直到孩子們終於入睡的那一刻，自己也跟著電力耗盡，直接在戰場般的客廳中昏睡過去。

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔產後身材越來越好。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

這張未經修飾的日常照，真實記錄了母親在育兒路上的辛苦。畫面中雖然充滿了散落的玩具與疲憊的母親，但母子三人依偎在一起的模樣也流露出一種混亂中的溫馨。玉兔透過這張照片，赤裸裸地揭露了「二寶生活」的疲憊，讓外界看見了光鮮亮麗的藝人背後，最真實的育兒挑戰。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

玉兔鄭如吟

推薦閱讀

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

3小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

10小時前

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

1小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

13小時前

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

4小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

20小時前

梁靜茹無預警關閉微博！　身材遭惡評攻擊「消失7天」驚人轉變

梁靜茹無預警關閉微博！　身材遭惡評攻擊「消失7天」驚人轉變

5小時前

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

13小時前

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

21小時前

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

18小時前

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

14小時前

劉冠廷演反派「金色飄逸長髮」差點認不出　新片鬧翻師兄戴立忍！

劉冠廷演反派「金色飄逸長髮」差點認不出　新片鬧翻師兄戴立忍！

15小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

SJ分享「牛軋餅好吃祕訣」！ 一定要「微波8秒」超懂吃

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前0

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

36分鐘前10

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

58分鐘前0

八點檔女神淡出12年變直銷女王！　揭1關鍵決心轉行：挫折沒少過

1小時前614

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

1小時前20

《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！「二寶生活照」超真實：每天都這樣奮戰

1小時前1

長澤雅美才閃婚驚傳「長期休養」！　新片延期…愛相隨陪伴導演尪

3小時前1011

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

4小時前1

1月16日星座運勢／金牛、處女突破財務盲點　天蠍賺錢門大開

4小時前5

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

4小時前23

米可白搭高鐵目睹「車長被罵髒話」　心疼：禮貌不該只留在家裡！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯
    3小時前1610
  2. 費德勒看到那球大笑　周董：好糗
    10小時前108
  3. 國光女神震撼宣布「已切子宮」！
    1小時前1013
  4. 女星昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期
    13小時前129
  5. 飯圈失控「一票藝人關微博」！
    4小時前5
  6. 李雅英圓夢見許光漢！
    20小時前226
  7. 梁靜茹無預警關閉微博！　身材遭惡評攻擊
    5小時前106
  8. 雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」
    13小時前168
  9. 「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活　因1事解禁
    21小時前8
  10. 劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女見爸媽　經紀人鬆口真實關係
    18小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合