啦啦隊女神認了「險遭跟蹤到家」！　呼籲：良好距離才有良好互動

記者蔡琛儀／台北報導

富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員林沁（沁沁）進軍歌壇，推出首支單曲〈數到七〉，今（16 日）是她的25歲生日，特地在大巨蛋秀泰影城舉辦單曲及生日記者會，由於林沁的偶像是王心凌，她今天以為偶像王心凌會到場，沒想到是隊友檸檬與奶昔，瞬間失望，檸檬更搞笑自稱是「小王心凌」，而奶昔則是感動林沁圓夢，自己哭到不行。

▲▼ 林沁進軍歌壇推出首支單曲，忍不住落淚。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

三人同為啦啦隊成員，被問到有沒有遭跟蹤騷擾的經驗？林沁大讚粉絲都有禮貌、檸檬則說有部分粉絲確實比較熱情，在活動期間會一直跟著，但他們其實只是想要拍照，「他們可能不是故意想跟，但女孩還是會害怕，會跟他們說『不要再跟了，不然就會知道我家住哪裡，這樣不好喔』。」

奶昔也坦言，知道粉絲多是出於好意，有些人會想護送她們上車或是捷運站，「其實我們在上班的地方好好說再見，就是最好的陪伴，我覺得保持良好距離，雙方都會有良好互動。」

▲▼ 林沁隊友檸檬和奶昔現身，甚至也跟著她一起大哭。（圖／記者黃克翔攝）

林沁為了新歌〈數到七〉，在短短半年內全力投入準備，除了固定上音樂課，幾乎把所有零碎時間都拿來練歌，不論洗澡、開車都不放過。她笑說：「因為出發得比較晚，我知道自己一定要比別人更努力。」同時也預告2026年有更多驚喜帶給粉絲。