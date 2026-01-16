ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

記者陳芊秀／綜合報導

女星吳佩慈與大陸富商紀曉波交往，並育有4名子女，移居香港多年情同夫妻，然而16日突傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。美國移民和海關執法局證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律規則，已於當地時間13日被拘留，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）的懲教監獄中。

▲▼吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯照片曝光。（圖／翻攝自小紅書、網路）

▲吳佩慈「婆婆」在美國塞班島被逮捕。（圖／翻攝自小紅書、網路）

崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」的大股東，該公司自2014年進駐塞班島後，獲得當地唯一的賭場開發商牌照，她也因此成為該島豪華賭場項目的核心操盤者。然而，這座曾耗資鉅款開發的海濱賭場中心，近年來爭議不斷，包括2018年賭場涉嫌利用旅遊簽證非法僱用大量中國人；賭場涉嫌利用旅遊簽證非法僱用大量中國公民。

而崔麗杰與兒子紀曉波早年從澳門博彩仲介行業起家，隨後轉向運營大型賭場度假村。但隨著爭議頻傳與經營不善，該賭場已於2020 年3月被迫關閉。

博華太平洋國際控股有限公司在2024年4月已正式申請破產保護，其申報的負債金額高達 1.658億美元（約新台幣 53 億元）。目前，ICE尚未公布崔麗潔被捕的具體細節，移民法庭的聽證會日期也仍待敲定。但根據《Pacific Island Times》報導，她身為一位在美屬地區的外國投資人，應需持有有效的E‑2C長期投資簽證，而該簽證可能已經過期。

▲▼吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯照片曝光。（圖／翻攝自小紅書、網路）

▲崔麗杰被逮捕後關押中。（圖／翻攝自網路）

根據《富比士》2018年報導，崔麗杰與兒子都是企業家，且當時的淨資產為11億美元（約347億台幣）。報導更指出，其兒子紀曉波曾是澳門賭場「恆升集團」的高層，被視為這起塞班島失敗計畫的「幕後推手」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【我要抱抱】橘貓聽門開聲秒上前討抱 整隻伸長超勾錐

