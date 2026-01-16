《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

文／電癮好選喆

《尋秦記》電影版上映後，最引發討論的，不只是25年後的合體，而是「結局」本身。在《電癮好選喆》專訪中，古天樂首度證實，電影實際拍攝的結局版本不只一個，甚至還有觀眾從未看過的第三版本。

▲古樂天大談穿越劇的結局。（圖／《電癮好選喆》提供）

他透露，剪接階段原本必須在不同結局之間做選擇，最後透過試映與回饋，決定保留雙結局呈現，成為華語電影中相對少見的嘗試。而被剪掉的第三結局，則涉及時光機仍留在古代的設定，與未來是否延續系列有直接關聯。

談及為何相隔25年才推出電影版，古天樂坦言，《尋秦記》對自己而言意義非凡，它不只是穿越劇的開端，也是他告別電視圈的重要作品。「這個故事一直都有拍成電影的可能，只是要等到對的時間。」

▲《尋秦記》。（圖／華映娛樂提供，下同）

電影版設定在電視劇結局多年後，不少角色的人生狀態已產生巨大變化。宣萱分享，當年拍攝時只專注完成工作，如今回頭再看，反而更能理解角色的選擇與情感，這也是電影版帶給演員的全新體驗。

此外，電影中加入的未來科技與身分轉換設定，也讓不少觀眾聯想到現實世界的AI與數位分身。古天樂直言，若真的能任意變成另一個人，他反而選擇拒絕，「因為做自己已經很累了」。

值得一提的是，電影也吸引不少從未看過電視劇的年輕觀眾入坑，甚至出現「看完電影再回家補劇」的現象。對古天樂而言，這正是電影版存在的意義——成為新世代重新走進《尋秦記》的入口。

至於是否會拍第三集？答案很現實，也很直接「一切，還是要看票房。」古天樂直說。他也不忘補充，《尋秦記》1月9日全台上映，也歡迎大家進電影院捧場。