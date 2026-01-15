李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 韓籍成員李雅英，日前現身金唱片頒獎典禮，一圓追星夢，成功近距離見到男神 許光漢 與 邊佑錫，當場害羞到不行。今（15日）她出席活動時笑說，因為平時太常把「喜歡許光漢」掛在嘴邊，連公司都忍不住出手「禁愛」，要求她別再公開示愛，讓她哭笑不得直呼：「我真的很抱歉。」

▲李雅英出席粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

李雅英過去多次公開向許光漢告白，這次在金唱片典禮上終於見到本人，她形容整個等待過程「很久，但很幸福」，直言能親眼看到偶像本尊，一切都值得。不過也因為頻頻大讚「許光漢好帥」、「邊佑錫好帥」，不只粉絲熱議，連公司都看不下去，半開玩笑地下達禁令，要她別再提，李雅英也只能乖乖笑著配合。

典禮期間，李雅英看到 LE SSERAFIM 成員 中村一葉、洪恩採與許光漢同台跳撒嬌舞，忍不住在社群發文直喊「為什麼她們可以！」吃醋模樣笑翻網友。對此她今日也幽默回應，向大家道歉，表示以後會用更寬闊的心，和大家一起分享喜歡。

▲李雅英多次公開示愛許光漢。（圖／記者李毓康攝）

談到過年計畫，李雅英透露今年會陪伴家人度過，2月初家人也將飛來台灣旅遊，笑說自己其實是「被通知行程」，因為家人早就安排好要到高雄玩。至於演藝規劃方面，她日前推出中文單曲〈哇塞（Wasai）〉，也坦言目前正在努力練唱，希望未來不只在場邊跳舞，也能站上舞台唱歌給粉絲聽。