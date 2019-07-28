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張軒睿看著Selina脫口「心愛的人」　勾手首度同台…超甜互動網嗨炸

記者劉宜庭／綜合報導

藝人Selina（任家萱）在大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》最後一集宣布和張軒睿交往，至於現實生活中有沒有真的交往，他們都留下一個伏筆。27日晚間，2人現身湖南出席活動，這也是自節目落幕後，雙方首度同台，甜蜜互動更是讓現場尖叫聲連連。

▲.Selina張軒睿交往。（圖／翻攝自微博）

▲▼Selina、張軒睿。（圖／翻攝自Selina微博）

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▲Selina、張軒睿在《女兒們的戀愛》配對約會。（圖／翻攝自Selina微博）

「青春芒果夜」活動於27日在大陸湖南舉行，現場眾星雲集。期間，Selina勾著張軒睿一上台，立刻嗨翻全場，她在台上先是好奇問，「軒睿，你覺得浪漫是什麼？」男方暖回，「我覺得浪漫就是和心愛的人一起慢慢變老。」說完同時，還不忘轉頭看著Selina。

▲Selina、張軒睿27日同台出席活動。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿27日同台出席活動。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿27日同台出席活動。（圖／翻攝自芒果TV）

▲張軒睿說完「浪漫就是和心愛的人一起慢慢變老」，目光隨即望向Selina。（圖／翻攝自芒果TV）

Selina追問，「可是時間久了會失去新鮮感，以及會產生摩擦爭吵耶，你不怕嗎？」張軒睿立刻回說，「不怕阿！」他認為，男人只要求生慾夠強，那些都不是什麼煩惱，一番言論一出，立刻讓女方現場進行考試。

被問「如果我褲子皺了，怎麼辦？」張軒睿直覺回答，「我直接帶妳去買一條新的。」沒想到隨即被Selina糾正，「錯，你應該要回答，『妳怎麼又瘦了！』」面對下一題，「你覺得結了婚的男人，自己的錢要上繳多少比例才合適？」他依舊自信回說，「沒有比例這一說，全交就對了。」結果仍被打槍，Selina反問，「錯，什麼叫『自己的錢』？」意指結婚後，就沒有所謂「自己的錢」。

最後一題，「如果我長痘痘了，怎麼辦？」張軒睿回答，「我帶妳去買護膚品，這樣總沒錯了吧？」無奈還是沒答對。Selina示範標準答案，一邊將手伸向男方臉蛋，「你應該要回答的是，『這不是痘痘，是妳可愛地冒泡了。』」張軒睿則無奈笑說，「原來，這也太難了吧！」

▲Selina、張軒睿27日同台出席活動。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿27日同台出席活動。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina親自示範標準答案，讓張軒睿笑說太難了。（圖／翻攝自芒果TV）

雙方一來一往互動，被讚甜度破表，這也是自從《女兒們的戀愛》播畢後，Selina與張軒睿第一次同台露面，畫面曝光後，也引來不少粉絲狂喊，「期待已久的合體」、「終於等到了，太甜了」、「CP粉狂歡」、「這對很可以」，意外在陸網掀起一陣熱議。

►點我看Selina、張軒睿同台畫面

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Selina, 任家萱, 女兒們的戀愛, 張軒睿, 青春芒果夜

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