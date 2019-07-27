林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲6月和日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚後，不僅肚皮動靜備受關注，夫妻倆之間的互動，也成為外界關切焦點之一。結束蜜月後，雙方陸續開工、分居兩地，她近來被直擊返台身影，男方日前則被拍到深夜和隊友TAKAHIRO喝酒談心。

▲林志玲6月閃電嫁給AKIRA。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

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林志玲20日返台，被拍到現身桃園機場，儘管一身寬鬆打扮，本身優越身高及整張臉遮住的舉動，仍讓她一眼就被認出。而她此次回台，將於今（27日）出席活動，這也是她自從結婚後，第一次在台公開亮相。

至於AKIRA，據日媒《女性自身》報導，人在日本的他，17日深夜被拍到和TAKAHIRO喝酒談心，先是被目擊在餐廳開心自拍，不久後又前往公司附近居酒屋續攤，和後輩男團THE RAMPAGE的隊長「陣」聊天到半夜4點。

另外，報導指出，雖然AKIRA與林志玲婚後持續分居近2個月，但有知情人士表示，雙方其實有規劃在台灣、日本兩地物色愛巢，男方也傳出曾向放浪兄弟隊長HIRO打聽有關買房資訊，但由於雙方行程都太過忙碌，買房一事暫時尚未有定案。

▲林志玲和AKIRA傳出有在規劃買房。（圖／翻攝自微博／林志玲）



事實上，早在林志玲宣布婚訊後不久，AKIRA所屬經紀公司就曾對外表示，關於小倆口往後居住地點，由於雙方各自活動的地點不同，會臨機應變。女方日前出席活動時，也曾表示暫時不會定居日本，也強調自己不會冠夫姓為「黑澤志玲」。