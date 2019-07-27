雷／《不能是朋友》床戲被罵翻！　船開一半…這聲音惹火劇迷：都脫了

－－－以下有雷！！！－－－

記者劉宜庭／綜合報導

電視劇《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，自開播以來便話題不斷，最新一集迎來新高潮，曖昧多時的褚克桓（劉以豪飾）、周惟惟（郭雪芙飾）終於有所進展，正當2人激吻後準備上床，衣服脫到一半，卻因為一個聲音卡住，這一幕讓大票劇迷忍不住氣到大罵，在網路上意外掀起熱議。

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▲劉以豪、郭雪芙在《我們不能是朋友》中滾床，結果卻讓劇迷罵翻。（圖／八大提供）

在26日播出內容中，褚克桓、周惟惟和韓可菲（袁艾菲飾）因故被迫留在宜蘭一晚，期間男女主角一起外出買東西，回來路上機車壞掉，褚克桓背著女方一路走回家，期間2人共喝一罐啤酒，原先冰冷互動也進而轉暖。

▲褚克桓背周惟惟走回家。（圖／翻攝自愛奇藝）



面對褚克桓猛烈追求，周惟惟先前雖然內心掙扎，但仍會裝作冷漠地拒絕。沒想到，這次她一改原先的果斷，態度明顯放軟，「謝謝你陪著我。」這句話，瞬間點燃雙方心中慾火，男方更把握機會進攻，「光謝謝不夠。」

▲周惟惟、褚克桓激吻。（圖／翻攝自愛奇藝）

終於，男女主角上演激情熱吻，面對周惟惟這次主動索吻，褚克桓更要求進展到下一步，「還不夠，還差一點。」下秒畫面轉到房內，2人躺在床上繼續親，同時伸手互相幫脫衣服，激情畫面讓劇迷嗨翻，沒想到，正當船開到一半，女方電話鈴聲卻突然響起，打斷了這一場禁忌床戲。

▲周惟惟、褚克桓一路吻到床上。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲周惟惟、褚克桓互相幫脫衣服。（圖／翻攝自愛奇藝）

發現是正牌男友打來，周惟惟宛如被潑了一盆冷水般，突然冷靜了下來，意識到不能再繼續下去，於是對著褚克桓亮出無名指：「雖然我手上沒有戴著，但皓一的戒指就在這裡，我沒有拿下來過，對不起。」

▲床戲被電話聲打斷。（圖／翻攝自愛奇藝）



▲周惟惟亮出無名指拒絕褚克桓。（圖／翻攝自愛奇藝）



這一幕，讓大票劇迷全都傻眼，紛紛崩潰大罵，「褲子都脫一半了」、「好氣啊啊啊」、「都一半了還對不起」、「翻白眼」、「編劇你給我出來講」、「我想快轉了」、「為什麼不關機或靜音啦！吼」，甚至還有人因此在PTT開了黑特區，卻也意外掀起不小討論度。