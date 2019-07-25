10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

記者劉宜庭／綜合報導

電視劇《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，自開播以來便話題不斷，男、女主角背著愛人偷情激吻的橋段，更是引爆討論量。其中，夏若妍飾演的「高子媛」一角，在劇中糾纏舊愛的種種舉動，被網友形容宛如「恐怖情人」，也令不少劇迷直呼太可怕了。

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▲夏若妍在《我們不能是朋友》中飾演「高子媛」。（圖／翻攝自愛奇藝）

－－－－－以下有雷－－－－－

「我是為你好。」這是高子媛在劇中最常出現的一句台詞。交往10年以來，她替褚克桓（劉以豪 飾）打點好一切生活起居，就連男方公司社交、事業發展，都是由她一手規劃，雖然強調一切都是為了男友好，但無形之中卻也帶來龐大壓力，儘管感情漸漸變質，她仍無視問題，只要男方稍有不滿，她便搬出去世母親的遺言，提醒對方曾答應媽媽要好好照顧她和妹妹。

後來，在褚克桓終於勇敢提出分手、搬出家中後，高子媛仍自顧自地前往對方住處，並照常替男方買飯，宛如什麼事情都沒有發生一樣。面對褚克桓面露不耐地提醒，「我們已經分手了」，她下秒竟露出笑容，笑說「是我太寵你了」，強調雙方只是暫時分開而已，「我可以接受我們兩個現在暫時分開，讓你冷靜一下，不過，暫時分開不等於分手。」

▲分手後，高子媛仍自顧自地前往褚克桓住處。（圖／翻攝自愛奇藝）

「是你單方面說要分手的，我沒有答應。」被甩後，高子媛仍對褚克桓執著不已，以為還有挽回機會，死命挽留，就連親妹妹也忍不住形容她的舉動像個瘋女人：「妳不是難過，妳這樣是變態。」

▲高子媛無法接受分手事實，認為「分開不等於分手」。（圖／翻攝自愛奇藝）

另外，在抓包褚克桓心中另有他人後，高子媛除了滿懷怒火地衝去情敵周惟惟（郭雪芙 飾）公司大鬧一場，也淚崩對男方喊，「我們這10年的感情算什麼？這10年來我對你的付出又算什麼？這10年來你給我的承諾算什麼？我還沒有答應說分手，你就帶別的女人回來這算什麼？」而這一段對質過程，卻也逼出男方變心真相，褚克桓心死表示，「從妳沒有跟我商量把孩子拿掉的那一刻，我就不愛妳了。」

▲褚克桓變心真正原因是因為痛失孩子。（圖／翻攝自愛奇藝）

更可怕的是，在劇情最新進展中，高子媛雖然找到新工作，當起婚禮顧問，卻找周惟惟當她第一個客人，期間更故意在社群網站PO出合照，刻意釣褚克桓找上門。這段畫面播出後，立刻在網路上掀起熱議，不少劇迷更紛紛留言驚呼，「子媛真的病很重」、「子媛自欺欺人功力超強」、「好恐怖」、「好可怕的女人」，意外掀起一陣熱議。

▲高子媛主動提議當周惟惟婚顧，網友直呼太可怕（圖／翻攝自愛奇藝）