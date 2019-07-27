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上戶彩生下二胎兒子！　「放浪兄弟」HIRO報喜

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜上戶彩產下二胎男寶寶！她2012年嫁給天團「放浪兄弟（EXILE）」HIRO，人氣不減反增，並於2015年8月生下寶貝女兒，如今男方透過經紀公司公開喜訊，她順利產下二胎兒子，母子均安。

▲上戶彩生了。（圖／資料照、HIRO推特）

▲上戶彩生了。（圖／資料照、HIRO推特）

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日本「國民美少女」出身的33歲上戶彩，出道以來形象清新，和放浪兄弟隊長HIRO結婚後，先是在2015年8月生下寶貝女兒，當時還為此暫別藝壇，直到同年12月才全面復出。沒想到，她6月被目擊進出婦產科，當時略顯孕感的體態，加上寬鬆穿著及平底鞋，意外讓懷孕消息走漏。

先前就有日媒報導，上戶彩相當期待第二個孩子的到來，除了寶寶狀況十分穩定，HIRO也非常開心。如今事隔短短1個月，男方果真透過經紀公司報喜，證實上戶彩平安生下男寶寶，母子均安。

事實上，天團「放浪兄弟」的老婆們都大有來頭，被形容根本是「女神收割機」。其中，隊長HIRO於2012年娶回女星上戶彩，Takahiro於2017年娶回演員武井咲，AKIRA則於今年6月將「第一名模」林志玲娶進門，大嫂團陣容全是大咖。如今上戶彩順利迎來二胎男娃、組成「好」字，也讓不少網友歪樓、紛紛敲碗林志玲能夠早日接棒當媽，意外掀起一陣熱議。

▲武井咲懷孕3個月，打破公司禁愛令閃嫁放浪主唱TAKAHIRO。（圖／翻攝自推特）

▲TAKAHIRO與武井咲。（圖／翻攝自推特）

▲林志玲與她老公AKIRA（圖／翻攝自微博／林志玲 ）

▲AKIRA與林志玲。（圖／翻攝自微博／林志玲 ）

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