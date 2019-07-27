Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

記者劉宜庭／綜合報導

Selina（任家萱）2016年宣布結束和張承中（阿中）的5年婚姻，如今事隔3年，她因為回顧失聲求診的過程，難得提及前夫，期間還透露，曾在心理醫生的建議之下，久違地和對方有了新對話，雙方把過去藏在心中的話全說了出來，並且互相向彼此道歉：「真的就放下了。」

▲Selina於2016年宣布與阿中離婚。（圖／翻攝自Selina臉書）

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8年前拍戲遭火吻，3年前結束與張承中的5年婚姻，對於兩件人生重大轉折，Selina都樂觀面對，是大眾心中的「正能量女神」。然而，外界不知道的事，其實這些事情在她心中，至今仍留有影響。據陸媒《騰訊谷雨》報導，直到近年聲音出現狀況，她才多方求助，並重新檢視自己的內心。

據報導，Selina經過耳鼻喉科的檢查，確定聲帶、結構都沒有問題，但到後來發現連說話的音都有點拉不上來，才開始覺得有些慌了。為了找出失聲原因，她坦承曾向營養師、唱歌老師及心理醫生求助。

其中，Selina在心理醫生的建議之下，重新面對、整理關於前一段婚姻的事情。她坦言，雖然雙方以平和方式離婚，起初也期待能繼續當彼此的兄妹，然而之後2人其實並沒有太過密切的聯繫，「我就單獨跟他約見面。」她認為，過去與阿中對待彼此的過程，都會有不夠好、需要道歉的地方，當下，雙方也都向彼此道了歉。

▲如今阿中在Selina心裡，是個美好的存在。（圖／翻攝自Selina臉書）



如今，Selina坦言真的放下，而阿中現在在她心中的位子，「是很舒服、很自在、很美好的存在。」另外，她坦言，自從離婚後，有一陣子認為認識男生好麻煩，甚至有些「恐男」，後來經過營養師及心理醫生的建議，她才意識到自己常會自我否定、設限，為了有所突破，才會鼓起勇氣登上戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，「如果我今天不踏出這一步，我要怎麼去談戀愛。」至於戀愛觀，她透露，過去都是以結婚為前提，如今若真的遇到對象，應會享受當下，認為每一個快樂相處的時間更為重要。

▲Selina先前在《女兒們的戀愛》與張軒睿配對。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）