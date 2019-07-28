分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」

記者劉宜庭／綜合報導

王瞳在本土劇《大時代》中，和馬俊麟組成一對，卻被爆假戲真做，陷入不倫戀的負面聲浪之中，之後又驚爆和艾成分手，但兩人昨（27日）大翻盤：「一直是男女朋友。」針對近來爆出的一系列傳聞，身為王瞳前男友的林佑星，如今也出面表態力挺舊愛，相信對方絕對沒做逾矩的事。

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▲馬俊麟、王瞳被爆假戲真做，陷入不倫戀風波。（圖／資料照／民視提供）



林佑星曾和小12歲的王瞳交往4年多，雙方因合作戲劇《我一定要成功》相識，一度論及婚嫁，但最後因為對結婚沒共識，而在2012年協議分手，至今雙方仍維持友好關係。如今女方陷入小三疑雲，據《中時》報導，他除了傳簡訊要王瞳加油，表示相信對方，也認為人言可畏，自己多少能夠體會王瞳的心情。

▲林佑星、王瞳曾有過一段情，最後在2012年協議分手。（圖／翻攝自Facebook／王瞳、林佑星）



另外，馬俊麟日前在臉書直播，否認太太梁敏婷帶小孩離家出走，並無奈動怒，「社會上很多人就是在看你的好戲。」最後，他話講到一半，突然望向一旁，以一句「好，我太太說叫我不要再講，就這樣。」結束直播。

沒想到，隔天隨即遭妻子打臉，梁敏婷26日曾向媒體透露，兩人吵完架後因為情緒不佳，她的確帶著小孩到西門町住，但強調不是離家出走，老公都知道此事，也會看小孩，離家是為了彼此冷靜。

▲馬俊麟25日晚間透過臉書開直播。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

對此，據報導，林佑星笑虧馬俊麟開直播想討拍，認為此舉「很阿呆」，認為對方沒有安內、如何攘外？才會被妻子打臉。他指出，對方其實有2個方法能夠止血，那就是「不回應」或是「出面認錯道歉」，他也以自身為例，每次私下要和女演員吃飯時，都會帶著老婆去，除了讓妻子認識大家，這也是一種「宣示主權」的方法。