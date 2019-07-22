有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀《PRODUCE X 101》19日結束最終賽，練習生李鎭赫雖無緣跟著團體X1出道，成為節目遺珠，但他努力經營個人活動，22日開啟IG直播，宋有彬、金旻奎、奶奶卻趁著直播時試圖打給他，李鎭赫慌張地不斷表示：「旻奎呀，不可以打給我。」由於他不接電話，宋有彬只好登入自己的帳號留言抗議：「不接電話，請問您是百萬YouTuber李鎭赫嗎？」笑翻所有人。

▲李鎭赫IG直播，手機狂震動。（圖／翻攝自IG）

雖沒有搶入X1出道名單，但他22日辦了個人的官方Instagram帳號，開啟直播與粉絲互動，他用自己的手機直播，卻不斷有人打給他，過程中一直傳出震動聲，原來是金旻奎、奶奶、爸爸接續打來，他慌張表示：「旻奎呀，不可以打給我，我現在在IG開直播，你打來的話，我的直播會斷掉。」

請繼續往下閱讀...

▲李鎭赫IG直播不甩電話來電，宋有彬氣哺哺留言。（圖／翻攝自IG）



爆笑的是，下一秒爸爸也打來了，李鎭赫只能致歉：「爸爸，哎唷這次是爸爸打給我，對不起，我在直播。」接著，外婆也打電話來，他再度慌張：「我的外婆也打來了，外婆我等等打給你。」沒想到，宋有彬使出大絕登入IG，瘋狂留言「好難過喔」、「哥哥，回我一下」、「請問您是百萬YouTuber李鎭赫嗎？」

短短半小時的直播，吸引6萬人觀看，李鎭赫與宋有彬間的互動逗笑許多人，而他原本答應歌迷要把直播影片留下來，卻發生失誤，整個影片消失，他只好無奈在IG道歉：「對不起大家。」初直播內容沒能留下成回憶。