反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夫妻檔宋慧喬、宋仲基22日離婚正式生效，1年8個月的婚姻生活劃下句點。兩人離婚的原因傳得紛紛擾擾，過去曾有韓媒報導，宋仲基是先申請離婚調解的一方，怎料，一名金姓記者22日在Youtube頻道反轉爆料，「據我所採訪的結果，先選擇離婚調解的人是宋慧喬，不是宋仲基。」為宋慧喬這陣子所遭受的謾罵平反。

▲一名金姓娛樂記者爆料，宋慧喬才是先選擇離婚的一方。（圖／翻攝自Youtube）



金姓記者22日在Youtube公佈宋宋夫妻背後的離婚內幕，「兩人為了更圓滿的解決協議，宋慧喬主動先提出離婚調解的想法，但宋仲基卻突然向法院申請離婚調解，同時通過律師向各大媒體通知訊息，聲明裡使用著『傷害』等字眼，導致有很多對宋慧喬的推測報導出現，我要很明確地告訴大家，先選擇要離婚調解的人是宋慧喬。」

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▲宋慧喬為了圓滿解決協議，因此提出離婚調解的提案。（圖／翻攝自Youtube）



宋慧喬成為輿論謾罵的受害者，同時有許多傳聞爆出，包含朴寶劍、宋慧喬不倫戀；宋慧喬背後有陸方資金贊助等等，該名金姓記者為宋慧喬說話，「我之前就在直播裡講過了，這些小道都不是事實。」他透露宋宋夫妻倆所提出的協議裡，沒有寫到哪一方有過錯，「如果是有一方做錯的話，離婚調解也沒辦法圓滿地被審理。」

▲該名記者還爆料「宋仲基也交過很多圈內女友」，袒護宋慧喬以往的緋聞。（圖／翻攝自Youtube）



輿論將婚姻破裂的咎責歸給宋慧喬，認為她過去戀愛緋聞多，但金記者直白回應：「宋慧喬只是戀愛緋聞比較多，那宋仲基就沒有過去嗎？我在當記者的這段期間，也聽過很多宋仲基交往圈內女友的事情，如果要說差別的話，只是宋仲基沒有公開而已。」他想告訴閱聽者，知道的不一定是全部，「雖然是有名藝人，但他們也只是普通人類。」

▲Youtube留言下方指出該名記者態度突變。（圖／翻攝自Youtube）



這篇Youtube影片引起熱烈討論，然而，該名金姓記者被挖出來，當初宋慧喬疑似有陸方資金贊助的傳聞就是他所流出，如今卻態度突變為女方平反，留言吵成一片，「部長態度突變」、「您明明之前自己說宋慧喬有陸方資金贊助」、「是收到宋慧喬的提告單嗎」。