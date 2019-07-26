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SJ一年來4次！9月攜NCT127登台　老婆養荷包：把台灣當廚房了

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior出道14年，成員皆年過30歲還是很有魅力，演藝圈地位屹立不搖。小分隊SJ D&E於6月才剛結束專場演唱會，沒想到，剛送走銀赫與東海，主辦希林國際26日驚喜公佈SJ即將再度訪台，他們預計參加9月21日於林口體育館舉辦的「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」拼盤活動，令大批台灣老婆直呼「荷包失血」。

▲▼SJ一年來台灣4次！9月攜NCT127登台　老婆失血：哥哥像來廚房（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

▲▼SJ一年來台灣4次，圭賢退伍後首度訪台。（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

▲▼SJ一年來台灣4次，圭賢退伍後首度訪台。（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

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主辦希林國際將於9月21日於林口體育館舉辦的「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」拼盤活動，一連幾日公佈歌手卡司，包含solo歌手金在煥（正名）、南優鉉，26日加碼公布大咖團體Super Junior，他們將帶著師弟NCT127登台，繼1、3、6月登台後，他們相隔3個月再來見老婆，創下一年訪台4次的紀錄。

▲▼SJ一年來台灣4次！9月攜NCT127登台　老婆失血：哥哥像來廚房（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

▲SJ帶著師弟NCT127登台。（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

▲▼SJ一年來台灣4次！9月攜NCT127登台　老婆失血：哥哥像來廚房（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

▲▼金在煥、南優鉉solo登台。（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

▲▼金在煥、南優鉉solo登台。（圖／ O.N Worldwide Co.,Ltd 、希林國際提供）

爆笑的是，Super Junior名單公佈後，大批老婆笑虧「來台灣像是吃飯一樣簡單」、「哥哥來台灣像是來廚房」、「看到台灣先答應的男人」，但也有粉絲哀嚎荷包失血，太快又見到面來不及存錢。門票將於8月4日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為2200、3200、3900、4600、4900、5400元。

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Super Junior, 銀赫, 東海, NCT127, 金在煥, 南優鉉

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