主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

記者陳芊秀／綜合報導

主播何戎昨日（8）突然以灰白字發文哀悼：「好難過！剛剛得知一位節目來賓老師驟逝的消息」。而他提及的節目來賓，正是時常受邀上節目的中經院（中華經濟研究院）副院長王健全，中經院昨日發表訃聞震驚各界，他也分享對方私下親切的一面。

▲何戎悼念中經院副院長王健全驟逝。（圖／翻攝自臉書）

何戎感念：他私下常說笑話給大家聽

▲何戎分享王健全私下一面。（圖／翻攝自臉書）

何戎轉發訃聞，留言寫道：「王健全副院長是一位在經濟議題上非常專業且總能提供許多獨到見解的老師，私下的他，幽默、親和，常常說笑話給大家聽，令人難忘與懷念！願老師一路好走，也願此刻最大的安慰能充滿在他們全家！」他昨日噩耗相當震驚，以灰白字悼念，同時感嘆人生無常。

昔日同框身影成追憶

▲王健全（右）曾上《寰宇全視界》。（圖／翻攝自臉書）

王健全在業界人稱「產業軍師」，生前曾參加何戎節目《寰宇全視界》，節目官方臉書2023年曾曬出小年夜合照，他身穿深色西裝，搭配黑白條紋領帶，面對鏡頭露出和藹的笑容，並與團隊成員一同做出拱手拜年的姿勢。此外，他去年2月曾受邀參加何戎主持的電台節目，說話時神采奕奕，舉手投足間充滿學者風範，沒想到這些同框畫面已成為粉絲與友人心中最珍貴的追憶。

▲何戎去年2月與王健全副院長暢談時事。（圖／翻攝自YouTube）

房產專家徐佳馨留言悼念

王健全驟逝的消息公開後，眾多網友湧入悼念。房產專家徐佳馨特別留言「王副座私下真的很溫暖幽默，每次和他同台都覺得又開心又愉快，祝福老師一路好走。」其他網友也難掩震驚表示：「天啊！王副院長人超好，非常棒的來賓」、「真的！ 而且老師超沒架子超nice的 難過……」、「不會吧」。

中經院：最沒有架子的長官

據中經院官網昨日公告，王健全於2026年1月8日病逝。王健全畢業於台大經濟系，並取得美國普渡大學經濟學博士學位，在校服務逾30年，歷任副研究員、所長至副院長。他是院內最資深的研究員，但幽默且毫無長官架子，只要他在場往往笑聲連連，是同仁心中最喜愛的長官。中經院表示，全體同仁對王健全的辭世深感哀悼，將全力協助家屬處理治喪事宜。