Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓饒舌團體LeeSSang成員Gary（姜熙建），曾因擔任《Running Man》固定班底爆紅，然而，他在2016年無預警請辭，隨後便與小10歲的圈外女友步入婚姻。他近日曬出和老婆在東京旅遊的近照，消瘦身形引發網友擔憂。

▲Gary和老婆育有一個兒子姜好。（圖／翻攝自Instagram／kanggary_yangban）

人在東京近況曝光！Gary消瘦臉孔引發粉絲健康擔憂

[廣告]請繼續往下閱讀...

Gary於5日在社群分享近況，照片中，他身穿特有的嘻哈風格服飾坐在日本電車中，臉蛋明顯消瘦不少，引網友紛紛留言「好像變瘦了」、「希望一直保重身體」為他加油打氣。

Gary在9年前突然退出《Running Man》，一度暫時中斷演藝活動，後來，他在節目《超人回來了》中解釋，是因為工作了20多年後感到「過度負荷」，因此決定放下所有事情去休息，期間結婚並迎來小孩誕生，長達3年多的休息時間也變成了「育兒假」。

▲▼Gary分享到日本旅遊的照片。（圖／翻攝自Instagram／kanggary_yangban）

從《RM》閃退到LeeSSang解散傳聞，昔日隊友隔空回應引關注

Gary當年的突然舉動曾讓《Running Man》成員流露出遺憾心情，宋智孝還曾提到「姜Gary換了（手機）號碼」，展現出不捨之情。而LeeSSang的另一位成員吉（Gil）因酒駕導致活動受限後，雙方的關係也備受矚目。吉曾於2020年表達回歸意願，提到「適逢20週年，正努力嘗試開始做些什麼」，但Gary隨即發文以「事實無根，已解散」反駁，兩人也因此傳出不合，而吉事後仍以「沒有那種事」否認爭議。