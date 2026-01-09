監視器全錄！二伯宵夜吃一半「門牙噴飛」蔡阿嘎反應超專業 照片曝光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，平常儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她8日便在社群網站上傳一段宵夜吃到門牙噴飛的影片，立刻吸引3.9萬人按讚！

從監視器畫面中，可以看到二伯和蔡阿嘎正在客廳吃宵夜，她當時一邊看電視一邊大啖螃蟹，沒想到用力一啃，隨即傳出清脆的「喀」一聲，她的門牙貼片竟當場噴飛，直接掉落在前方地毯上。

面對這突如其來的意外，蔡阿嘎展現了「專業創作者」的本能，反應異常淡定，他幽默地說：「這時候身為專業的YouTuber絕對是先拍照」，頓時逗樂二伯。

二伯的門牙貼片飛走後，原本的牙齒只剩下小小一顆。由於馬上就要參加尾牙，她忍不住笑稱：「沒有門牙太蠢了！」於是，她事後火速聯繫醫生進行急救，趕在活動前把門牙重新補回來。

