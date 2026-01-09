ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳妍希發文疑出包？網急糾正
超商周末「買1送1」懶人包
玉兔讓老公帶娃「目睹驚人一幕」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 蔡依林 梁曉珺 尼克 逍遙 譚松韻 侯明昊 趙麗穎

監視器全錄！二伯宵夜吃一半「門牙噴飛」蔡阿嘎反應超專業 照片曝光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，平常儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她8日便在社群網站上傳一段宵夜吃到門牙噴飛的影片，立刻吸引3.9萬人按讚！

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲蔡阿嘎和二伯宵夜吃螃蟹。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從監視器畫面中，可以看到二伯和蔡阿嘎正在客廳吃宵夜，她當時一邊看電視一邊大啖螃蟹，沒想到用力一啃，隨即傳出清脆的「喀」一聲，她的門牙貼片竟當場噴飛，直接掉落在前方地毯上。

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲二伯吃到一半門牙噴飛。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

面對這突如其來的意外，蔡阿嘎展現了「專業創作者」的本能，反應異常淡定，他幽默地說：「這時候身為專業的YouTuber絕對是先拍照」，頓時逗樂二伯。

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡阿嘎反應超淡定。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

二伯的門牙貼片飛走後，原本的牙齒只剩下小小一顆。由於馬上就要參加尾牙，她忍不住笑稱：「沒有門牙太蠢了！」於是，她事後火速聯繫醫生進行急救，趕在活動前把門牙重新補回來。

▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）▲▼蔡阿嘎,二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲二伯火速補好牙齒。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡阿嘎二伯

推薦閱讀

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

22小時前

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

3小時前

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

17小時前

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

18小時前

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

10小時前

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

4小時前

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

6小時前

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

1/8 07:48

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

3小時前

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

1/7 18:52

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

16小時前

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

1/8 16:02

熱門影音

伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
怡琪搭車遇驚魂

怡琪搭車遇驚魂
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在

汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在
陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！

見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

看更多

【被逮也要吃】吸毒犯買3顆肉包9秒落網！　老闆媽淡定「看全程」繼續忙

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名…3年前秘婚素人

22分鐘前58

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

24分鐘前0

羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

27分鐘前30

「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

29分鐘前0

離婚曹格4年吳速玲公開徵友　氣兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

48分鐘前0

郭書瑤羨慕孫可芳「每天看裸男」！　自曝一夜情首選詹懷雲：年輕體力最好

50分鐘前0

兒遭狗咬成轉折！　珍妮佛勞倫斯「對狗產生恐懼」送走8年愛犬

50分鐘前14

陳美鳳曬4年前透明戰袍！遭酸「幾歲了還這樣穿」霸氣預告：期待今年

53分鐘前0

田馥甄沮喪哭了！鬆口承認「有一困擾」：各種努力卻還是無法搞好

59分鐘前61

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝
    22小時前5622
  2. 蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」7字回嗆
    3小時前2614
  3. Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相
    17小時前105
  4. 被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉
    18小時前3418
  5. 古天樂10年不吃米飯
    10小時前189
  6. 工程師棄高薪當歌手　燒光積蓄宣布離開台灣
    4小時前101
  7. 李多慧衣服穿太薄！
    6小時前222
  8. 家寧最後外援斷了！
    1/8 07:486452
  9. 鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程
    3小時前10
  10. 富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份
    1/7 18:52223
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合