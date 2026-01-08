小龍女李恩菲出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」長腿被看光

記者王靖淳／綜合報導

味全龍人氣啦啦隊成員李恩菲（菲菲）平時會透過社群記錄生活，今（8）日她發文曬出一系列去泰國旅遊時拍的比基尼照，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友按讚。

▲▼李恩菲出國解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

李恩菲出國解放比基尼事業線看光

透過李恩菲分享的照片可見到，她一套白色的兩截式比基尼，布料帶有獨特的抓皺紋理，上半身採胸前綁帶與鏤空設計，增添層次感及性感氛圍，傲人上圍一覽無遺；下半身則是側邊綁帶的三角泳褲，完美襯托出她白皙的皮膚。李恩菲的頭上戴著一頂紅色的鴨舌帽，搭配她一頭紅棕色的微捲長髮，讓整體造型顯得充滿活力。

▲▼李恩菲大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲表示自己當了五天泰妹

畫面中，李恩菲坐在泳池旁的木質地板上，雙腿向前交疊伸展，並對鏡頭露出淡淡的微笑；在轉身回眸的照片中，她擺出了燦爛的露齒笑；當她躺在躺椅上時，將帽沿壓低遮住眼睛，除了襯托出一種慵懶的氛圍之外，同時也展現出她腰部及上圍的曲線，狀態十分放鬆。為此她在文中俏皮表示「當了五天的泰妹。」照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言讚道「辣」、「漂亮」、「果然是腿神菲菲。」