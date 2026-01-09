安聖基生前叮嚀：這世界需要善良的人⋯　兒子淚崩讀親筆信全場哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓高齡影帝安聖基因噎到送醫，昏迷6日後最終沒救回一命，5日逝世，享壽74歲。他的告別式在9日上午舉辦，大兒子安多彬（音譯，안다빈）公開了他生前所留下的信，安聖基時刻叮嚀著他「做人要善良」、「無論何時都要保持謙遜、老實」，字句令人不捨。

▲安聖基告別式在9日舉行。（圖／翻攝自MBC YouTube）



安聖基告別式在9日舉辦，影壇大咖齊聚一堂送他最後一程。擔任「喪主」的大兒子安多彬稍早上台，緬懷父親的好，並表示爸爸安聖基生前嚴謹對待自己，絕對不會帶給他人困擾，「我相信他直到上了天堂，一定都還牽掛著電影界」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安多彬透露爸爸生前有寫信的習慣，並公開了一封安聖基寫給兒子小時候的信，「多彬啊，你出生的那天，我第一次看到那張你與爸爸相似的臉龐，比我拳頭還小的臉，彷彿像是昨天一樣，現在你已經長大、變得穩重，看著你，爸爸已經沒有任何該羨慕的事了。」

▲▼安聖基兒子哽咽唸出父親寫的信。（圖／翻攝自MBC YouTube）



信中，安聖基叮囑著「你要成為怎樣的人呢？爸爸希望多彬是個一直保持謙虛、正直，以及有著廣闊心胸的人，以及對於凡事盡全力，並是個守時的人」，他緊接著叮嚀，「如果遇到失敗或傷心的事，要以平靜穩定的心態面對，在任何困境面前都不要忘記自我，勇於去挑戰吧！」

▲鄭雨盛緬懷安聖基。（圖／翻攝自MBC YouTube）



只要勇於挑戰，就會看見前進的道路，安聖基最後告訴兒子，「我的兒子多彬，請你別忘記，這世界需要善良的人。」兒子安多彬在台上哽咽唸出父親生前留下的信，數度情緒潰堤、一度說不出話，現場氣氛凝重，許多前來送別的親友與影壇同僚也忍不住紅了眼眶。