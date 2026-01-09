U:NUS開24小時不間斷直播　「結婚登記」也入鏡超真實

記者蔡琛儀／台北報導

由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成的男團U:NUS，於2026年元旦迎來出道成軍三週年，為此U:NUS首度挑戰24小時不間斷直播，帶著粉絲完整參與一整天行程，從生活互動到音樂創作全程公開，還有按摩、逛夜市及在錄音室進行創作，甚至前往戶政事務所直擊熟識音樂製作人彭柏邑 Boiii P登記結婚的過程，將最真實的一面展現給歌迷。

▲U:NUS推出新歌〈麻吉GO〉。（圖／滾石提供）

此外，他們也偷偷釋出新歌片段，讓粉絲搶先聽，寵粉誠意十足，作為2026年首發單曲，〈麻吉GO〉曲風回溯2000年代Synth舞池時期，融合電子舞曲與嘻哈派對元素，向T-Pain、Usher、Flo Rida等經典致敬。

副歌「1234 where my麻吉GO」源自團體尚未出道前的精神口號，團員透露，將團呼直接寫進歌曲，意外成為最洗腦的記憶點，也為全新企劃《U:NFOLD》揭開序章。

▲U:NUS出道三週年。（圖／滾石提供）

談到出道三週年心情，吳昱廷形容U:NUS與粉絲之間是一段「雙向奔赴的旅程」，蔡承祐則提到即將入伍，盼粉絲持續支持；高胥崴與高有翔也感謝一路陪伴，期許以更成熟的作品回饋大家。展望2026年，U:NUS預告將推出全新專輯並展開演唱會計畫，持續用音樂累積屬於自己的舞台印記。