證據在哪？曹世鎬爆料者又出面再嗆聲　韓網：沒實證只放話讓人困惑

曾指控曹世鎬與非法賭博、資金洗錢相關人士有所牽連的爆料者A某，近日受訪，進一步點名曹世鎬與黑幫成員之間的關係，引發外界熱議。對此，曹世鎬所屬經紀公司也再度出面澄清。

爆料者指控牽涉非法賭博圈 聲稱曹世鎬「知情」



A某於9日接受韓媒《MHN Sports》專訪，談及曹世鎬近期傳出復出消息，直言：「他就是個傻瓜，我明明給過他機會，但他沒有把握住。」語氣相當強硬。

針對曹世鎬與黑幫成員B某的關係，A 指出，雙方是透過非法賭博網站負責人而結識，並稱B某是負責非法資金洗錢的核心人物之一，經常在酒局等私人場合與曹世鎬來往，因而建立交情。

A某進一步爆料，B某的非法資金洗錢行為，是透過「假品牌」進行操作，該品牌對外包裝為手工飾品品牌，而曹世鎬曾多次配戴該品牌商品，並主張曹世鎬清楚該品牌的真實背景、B某的身分以及相關非法行為。

同時，A某也公開多張照片，畫面中曹世鎬與該品牌代表互動親密，不僅勾肩搭背、擁抱合照，現場地面還可見多個精品購物袋，引發外界諸多揣測。

曹世鎬經紀公司再度否認涉不法 網友質疑爆料動機



對此，曹世鎬所屬經紀公司回應表示：「立場與先前一致，雙方僅為私人交情，沒有任何金錢往來或違法行為，對於所謂非法行為也完全不知情。」並強調曹世鎬未曾參與任何違法活動。

事實上，A某早在上個月便曾發文爆料，質疑曹世鎬與經營非法賭博網站的B某之間存在不當關係，但至今仍未提出具體證據證明曹世鎬涉入違法行為。

相關事件曝光後，也在韓國論壇引發激烈討論。有網友認為「若真有犯罪行為應直接向警方檢舉」，也有人質疑爆料者動機，直言「不斷放話卻沒有實證，反而讓人更加困惑」。另有聲音指出，即便未構成犯罪，與爭議人物交好本身已對藝人形象造成不小衝擊。

目前相關爭議仍持續延燒，外界也關注是否會有進一步證據或官方調查結果出爐。