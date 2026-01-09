宋芸樺難得脫了！「洛杉磯解放泳衣」超兇上圍包不住　S曲線全靠3招

記者潘慧中／綜合報導

宋芸樺儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一張泳衣照，「welcome to my LA routine（歡迎來到我的洛杉磯日常）」，火辣身材立刻吸引不少人按讚！

▲宋芸樺難得解放泳衣。（圖／翻攝自Instagram／bravolav）



照片中，可以看到宋芸樺戴著深色棒球帽，身穿一套亮眼的橘紅色比基尼，在無邊際泳池辣露豐滿上圍，若隱若現出事業線之外，手臂線條也十分緊實無贅肉。

▲宋芸樺好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／bravolav）



事實上，宋芸樺曾分享過減肥秘訣。在飲食選擇上，她偏好低熱量、高飽足感的食物，包含膳食纖維豐富的五穀雜糧與蔬果，並補充優質蛋白質，如海鮮、肉類與豆製品。此外，她還養成「細嚼慢嚥」的小習慣，進食順序堅持「先菜後肉」，且吃火鍋時絕不沾醬，以清淡原味減輕身體負擔。

▲▼宋芸樺為了維持體態曾付出過不少心力。（圖／翻攝自Instagram／bravolav）



除了精確擇食，宋芸樺也透過規律運動讓身材更加緊緻。關於她的居家運動菜單，內容包含「12分鐘核心運動、20分鐘毛巾操以及40分鐘瑜伽」，這套組合不僅能拉伸肌肉，更能雕塑更優美的線條。