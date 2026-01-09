22歲金馬女星遇險！遭怪男「逼入牆角」辱罵髒話…驚恐眼神網氣炸

記者陳芊秀／綜合報導

金馬女星文淇（陳文淇）14歲憑《血觀音》奪金馬最佳女配角，近年演藝重心都在大陸。她昨日（8）出席在北京某間影城出席電影《馬騰你別走》首映活動，遭到一名陌生男子尾隨至電梯口，強行要求簽名與合影，驚恐反應令人心疼，工作室隨即發聲明。

文淇縮牆角眼神驚恐

根據現場直擊的照片顯示，文淇當時身穿黑色外套、戴著黑色毛帽與口罩，與一名身穿米色外套、戴眼鏡的助理被陌生男子步步進逼，最後被迫退縮至狹窄的牆角處。便隔著口罩，仍可看見她的眼神中充滿了強烈的驚恐與不安，且雙眼瞪大、目光充滿戒備與無助，身體緊緊貼著牆壁縮成一團，雙手擋在胸前試圖保持距離，明顯對該名男子的近距離接觸感到極度不適。

怪男身分被起底

目擊者指出，該名男子在要不到簽名後竟惱羞成怒，當眾對文淇辱罵「髒話」。網友隨後起底，該男子名為鄭皓天，疑似是一名「職業騷擾犯」，被起底專門集郵明星拍合照，曾在社群平台多次分享與那英、周冬雨等女星的合照，甚至囂張坦承此舉是為了「蹭熱度」。

工作室已取證保留追訴權

針對此騷擾事件，文淇工作室於今（9）日上午發布正式聲明，證實文淇在出席首映時遭到陌生男子圍堵，甚至有「超越合理邊界近身強行接觸」的情況。工作室強調文淇已經平安回到家，現場情況已完成取證，工作室會保留法律追究權利，未來將強化安全保護措施，全力保障藝人的人身安全與工作秩序。然而這份聲明卻引發大批粉絲不滿。網友質疑，涉騷擾的男子社群帳號仍然活躍，工作室聲明並未明確提到「是否報警」，批評處理態度過於消極。

