莫莉昔自爆「小學帶頭霸凌同學」　16年前黑歷史片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

網紅莫莉去年傳出遭前助理背叛，經紀人事後發出聲明，向外界釐清狀況，不過最近卻傳出前助理疑因不堪壓力而輕生，消息一出立刻掀起討論。為此，莫莉過去在節目中自爆帶頭霸凌同學的片段，如今也遭網友挖出來討論。

▲莫莉。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）

莫莉捲助理命案黑歷史片段被挖

莫莉近期因前助理命案，讓她在2010年參加綜藝節目《大學生了沒》的錄影畫面再度引發熱議。當時的莫莉是以「壞女孩婷婷」的名號初次亮相，畫面中的她留著一頭長直髮，妝容與打扮都充滿了當時的流行元素，雖然模樣略顯青澀，但談吐間已展現出強烈的氣勢。

▲莫莉昔日黑歷史被挖。（圖／翻攝自YouTube／中天電視）

莫莉昔自爆小學帶頭公幹同學

在這集主題單元中，莫莉暢談自己小學時期的剽悍事蹟。她回憶起小時候遇到不守規矩的人絕不手軟，自爆當時因不滿有其他小孩插隊，就抓了一把沙往對方的頭上砸下去。不僅如此，她更進一步透露，小學時如果單純不喜歡某個人，就會召集全班公幹他。這種帶頭排擠同學的行為，讓主持人陶晶瑩聽了都直呼：「這後半段就有點恐怖啦！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995