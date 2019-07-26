張雁名脫口：我很大！紐西蘭遇金髮洋妞「她羞澀笑了」

記者林奕如／台北報導

張雁名今為了出席「Yunlinstar 雲林旅遊大使我可以！」記者會，剃掉了絡腮鬍，一身清爽登場，他說，大家對他的鬍子評價兩極，亞洲粉絲不愛，去紐西蘭拍攝時，老外猛誇他像「小勞勃道尼」，到當地商家逛到一家童裝店，順口而出：「Sorry,I’m too big.（我很大）」惹得金髮洋妞店員羞澀笑。

▲張雁名出席雲林旅遊大使記者會 。（圖／雲林縣政府提供）

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張雁名南下雲林，擔任頒獎典禮嘉賓，他誇讚當地好水好水，也透露，每年都會跟父母親到北港朝天宮祈福，工作運真的有變好，戲約一部接一部，今年才剛殺青客台《烏陰天的好日子》，近期上檔《最佳利益》飾演雙重人格的車站隨機殺人犯，令觀眾留下深刻印象。

▲張雁名透露去紐西蘭工作趣事。（圖／雲林縣政府提供）

「我覺得這是魔咒，工作越好，反而感情空白。」張雁名笑說，他結束夏如芝戀情後空窗至今，曾夢到金髮洋妞女友，但只是一場空，是否趁去紐西蘭工作有新桃花，他笑直呼：「同行有李懿，但她一直欺負我，登機時還藏我的護照，直到登機前才拿給我。」

▲張雁名與雲林旅遊大使冠軍林亭翰（左）、林采融 。（圖／雲林縣政府提供）

張雁名頗受到當地婆媽的喜愛，稱讚他是「Pretty Boy、Handsome Boy」，還會伸手摸他，他形容是很友善的觸摸，但還是很害羞。此行6天拍攝行程，還去了魔戒拍攝景點，他說在這麼美的地方，未來帶另一半來求婚，一定會成功。