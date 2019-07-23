ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬俊麟跪地磕頭一小時！哀求老婆下架「3人吃便當」貼文

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在民視《大時代》和王瞳組成CP，戲外也爆出緋聞，馬俊麟老婆梁敏婷曾心碎PO文暗指王瞳是第三者後刪文，事隔20天，馬妻子今凌晨在臉書心碎「說故事」，據悉，馬俊麟急安撫老婆情緒，想要好好溝通，他跪地磕頭一小時求情，請老婆下架貼文，隔天拍戲額頭還紅腫一片。

▲▼馬俊麟對妻子疼愛有加。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟 Mars）

▲馬俊麟對妻子疼愛有加。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟 Mars）

請繼續往下閱讀...

《ETtoday星光雲》致電馬俊麟經紀人，民視鳳凰副總Nanny表示，馬俊麟不會離婚，他很愛他老婆，也感謝老婆辛苦為他生兩個小孩，會繼續走下去。

據悉，馬俊麟昨晚急於和老婆梁敏婷溝通，他不想夫妻倆的事情影響所有人，所以哀求老婆下架貼文，並且在臉書下方留言澄清，最後跪地磕頭約一小時，整晚沒睡，隔天拍戲額頭紅腫，拍戲前還請化妝師幫忙遮蓋。 

▲▼ 馬俊麟。（圖／民視提供（綠衣照）、翻攝自馬俊麟臉書）

▲馬俊麟和王瞳爆出緋聞。（圖／資料照圖／翻攝自馬俊麟臉書、民視提供）

王瞳被暗指小三，整個人一頭霧水，製作人王珮華則說，有拜託王瞳多帶一下馬俊麟，因為馬俊麟在八點檔還很新，情感戲出不來，沒想到造成馬俊麟家庭的誤會，她覺得對王瞳很抱歉，因為之前也常常拜託她多照顧後輩。


▲▼ 馬俊麟、王瞳 。（圖／民視提供）

▲馬俊麟、王瞳合作《大時代》 。（圖／民視提供）

梁敏婷是馬俊麟師大美術系的學妹，陪他走過無名時期，梁敏婷3月生下雙胞胎兒星星、元元，馬俊麟則是忙於拍戲，劇中和王瞳愛得火熱，梁敏婷7月初才在臉書指出「婚姻有第三者。」當時馬俊麟解釋：「好長一段時間都在拍戲，忽略對老婆關心，現在聊開了，跟老婆關係很好，謝謝大家。」

梁敏婷今凌晨在臉書說故事，指出「今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。我好奇一個便當三個人到底要怎麼分，也說如果你們快樂，我讓你們一起吃，她回應：『如果你不吃，我會拿來吃。』」

梁敏婷也指出，她的支持者指著她說：「你都有一個便當了，怎麼那麼不知足？還連累無辜的人，難道不用出來道歉嗎？」，她也寫下：「我告訴她與他，只要他們能改，這些委屈，我能呑。一個月過去了，我發現，這個便當她不是不吃了，而是躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，我想機會已經給夠多了。」她最後只寫下：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」

臉書下方留言是馬俊麟私人帳號，則寫下：「本人與敏婷婚姻因故產生問題，深感抱歉與遺憾；沒有在第一時間去保護我的太太，讓對事情一知半解的部分民眾對敏婷產生不諒解，是我的錯。也對所有關心敏婷疼惜敏婷的親朋好友說聲對不起！夫妻之間的問題，希望大家留給我們自己處理，謝謝大家。」

馬俊麟老婆臉書全文

與大家分享一個有趣的故事：

一個人吃晚餐其實蠻寂寞的，

所以2016年開始我們決定兩人一起分甘同味，

一開始的時候，那個便當菜色雖然不是很豐盛，

但肯定是經過悉心料理的，

我們從吃得不太飽，慢慢的一起努力，

菜色也豐富起來了。

但是，今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。

也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。

「一個便當兩個人分，其實已經要相惺相惜了，三個人到底要怎麼分？怎麼可能三人分？」我好奇的問

我想了許久：「你想吃嗎？如果你們快樂，我讓你們一起吃。」

「如果你不吃，我會拿來吃。」她回應

「........你......凖備要吃了嗎？」

「蓋子已經打開了，筷子也拿著了。」她笑了笑說

「而且你剛好也餓了對嗎？」我不知道哪來的冷靜

可能她覺得我很幽默，所以吱吱的笑了出來。

後來一些原因，她不敢吃了，然後她的支持者指著我說：「你都有一個便當了，怎麼那麼不知足？還連累無辜的人，難道不用出來道歉嗎？」我告訴她與他，只要他們能改，這些委屈，我能呑。

一個月過去了，我發現，這個便當她不是不吃了，而是躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，我想機會已經給夠多了。

最後只想跟你們說：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」

推薦閱讀

王瞳透視白紗藏不住「渾圓半球」　一轉身美背全露…裸到股溝

王瞳透視白紗藏不住「渾圓半球」　一轉身美背全露…裸到股溝

粉絲瘋狂刷頻「易烊千璽演技」！《長安十二時辰》重現大唐盛世

粉絲瘋狂刷頻「易烊千璽演技」！《長安十二時辰》重現大唐盛世

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

《與惡》應思聰入圍金鐘大熱門！林哲熹傻笑：我會害怕

《與惡》應思聰入圍金鐘大熱門！林哲熹傻笑：我會害怕

童顏CP「激吻20秒」甜到爆！《親愛的》全集提前外洩…楊紫怒了

童顏CP「激吻20秒」甜到爆！《親愛的》全集提前外洩…楊紫怒了

小三嗆馬俊麟正宮：我會拿來吃！妻心碎PO臉書「機會給夠多了」

小三嗆馬俊麟正宮：我會拿來吃！妻心碎PO臉書「機會給夠多了」

沐浴戲激起坤達慾念！林思宇床戰愛15年偶像羞爆料：腿毛太濃密

沐浴戲激起坤達慾念！林思宇床戰愛15年偶像羞爆料：腿毛太濃密

雷／李國毅《靈異街》收無名女屍！回家一轉身…「她」跟過來了

雷／李國毅《靈異街》收無名女屍！回家一轉身…「她」跟過來了

浙江、東方衛視拼了！《親愛的》吻、床戲輪流轟炸…粉絲狂尖叫

浙江、東方衛視拼了！《親愛的》吻、床戲輪流轟炸…粉絲狂尖叫

李現霸氣壁咚「突然加戲」親上去！楊紫嬌笑「害羞捂嘴」花絮甜爆

李現霸氣壁咚「突然加戲」親上去！楊紫嬌笑「害羞捂嘴」花絮甜爆

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬俊麟, 大時代, 孫煥然, 馬如龍, 王瞳, 梁敏婷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 墜樓原因曝光！《玩命關頭9》馮迪索替身「昏迷逾12hr」　妻悲痛發文：心碎了
  2. 《獅子王》木法沙其實和辛巴有心結！　演員爆幕後祕辛「邊講邊拭淚」　
  3. 林玟誼「殺雞養家」演技大突破！　看《苦力》預告2秒就爆淚
  4. 爆懷富商小孩！　范冰冰「穿蓬裙公開露面」鬆口回應了
  5. 《獅子王》其實有台灣演員！　音樂劇導演揭秘：這是圓夢的故事
  6. 周遊爆氣「我有恨到想打的人」　不滿掌摑文化部長無罪：我可以隨便打！
  7. 獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！
  8. 陳怡嘉改名「田羽安」盼轉運　臉書不給更新求救：誰來教我！
  9. 馬俊麟跪地磕頭一小時！哀求老婆下架「3人吃便當」貼文
  10. 陳建隆女人堆裡搶購老婆內衣　陳子玄曝老公誇張舉止

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366