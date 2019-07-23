馬俊麟跪地磕頭一小時！哀求老婆下架「3人吃便當」貼文

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在民視《大時代》和王瞳組成CP，戲外也爆出緋聞，馬俊麟老婆梁敏婷曾心碎PO文暗指王瞳是第三者後刪文，事隔20天，馬妻子今凌晨在臉書心碎「說故事」，據悉，馬俊麟急安撫老婆情緒，想要好好溝通，他跪地磕頭一小時求情，請老婆下架貼文，隔天拍戲額頭還紅腫一片。

▲馬俊麟對妻子疼愛有加。（圖／翻攝自Facebook／馬俊麟 Mars）

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《ETtoday星光雲》致電馬俊麟經紀人，民視鳳凰副總Nanny表示，馬俊麟不會離婚，他很愛他老婆，也感謝老婆辛苦為他生兩個小孩，會繼續走下去。

據悉，馬俊麟昨晚急於和老婆梁敏婷溝通，他不想夫妻倆的事情影響所有人，所以哀求老婆下架貼文，並且在臉書下方留言澄清，最後跪地磕頭約一小時，整晚沒睡，隔天拍戲額頭紅腫，拍戲前還請化妝師幫忙遮蓋。





▲馬俊麟和王瞳爆出緋聞。（圖／資料照圖／翻攝自馬俊麟臉書、民視提供）

王瞳被暗指小三，整個人一頭霧水，製作人王珮華則說，有拜託王瞳多帶一下馬俊麟，因為馬俊麟在八點檔還很新，情感戲出不來，沒想到造成馬俊麟家庭的誤會，她覺得對王瞳很抱歉，因為之前也常常拜託她多照顧後輩。





▲馬俊麟、王瞳合作《大時代》 。（圖／民視提供）

梁敏婷是馬俊麟師大美術系的學妹，陪他走過無名時期，梁敏婷3月生下雙胞胎兒星星、元元，馬俊麟則是忙於拍戲，劇中和王瞳愛得火熱，梁敏婷7月初才在臉書指出「婚姻有第三者。」當時馬俊麟解釋：「好長一段時間都在拍戲，忽略對老婆關心，現在聊開了，跟老婆關係很好，謝謝大家。」

梁敏婷今凌晨在臉書說故事，指出「今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。我好奇一個便當三個人到底要怎麼分，也說如果你們快樂，我讓你們一起吃，她回應：『如果你不吃，我會拿來吃。』」

梁敏婷也指出，她的支持者指著她說：「你都有一個便當了，怎麼那麼不知足？還連累無辜的人，難道不用出來道歉嗎？」，她也寫下：「我告訴她與他，只要他們能改，這些委屈，我能呑。一個月過去了，我發現，這個便當她不是不吃了，而是躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，我想機會已經給夠多了。」她最後只寫下：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」

臉書下方留言是馬俊麟私人帳號，則寫下：「本人與敏婷婚姻因故產生問題，深感抱歉與遺憾；沒有在第一時間去保護我的太太，讓對事情一知半解的部分民眾對敏婷產生不諒解，是我的錯。也對所有關心敏婷疼惜敏婷的親朋好友說聲對不起！夫妻之間的問題，希望大家留給我們自己處理，謝謝大家。」

馬俊麟老婆臉書全文

與大家分享一個有趣的故事：

一個人吃晚餐其實蠻寂寞的，

所以2016年開始我們決定兩人一起分甘同味，

一開始的時候，那個便當菜色雖然不是很豐盛，

但肯定是經過悉心料理的，

我們從吃得不太飽，慢慢的一起努力，

菜色也豐富起來了。

但是，今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。

也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。

「一個便當兩個人分，其實已經要相惺相惜了，三個人到底要怎麼分？怎麼可能三人分？」我好奇的問

我想了許久：「你想吃嗎？如果你們快樂，我讓你們一起吃。」

「如果你不吃，我會拿來吃。」她回應

「........你......凖備要吃了嗎？」

「蓋子已經打開了，筷子也拿著了。」她笑了笑說

「而且你剛好也餓了對嗎？」我不知道哪來的冷靜

可能她覺得我很幽默，所以吱吱的笑了出來。

後來一些原因，她不敢吃了，然後她的支持者指著我說：「你都有一個便當了，怎麼那麼不知足？還連累無辜的人，難道不用出來道歉嗎？」我告訴她與他，只要他們能改，這些委屈，我能呑。

一個月過去了，我發現，這個便當她不是不吃了，而是躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，我想機會已經給夠多了。

最後只想跟你們說：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」