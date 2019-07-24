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王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

記者林奕如／台北報導

王瞳、艾成驚爆8年情斷，《ETtoday星光雲》致電艾成，他表示：「就是家人了」，承認已經分手。事實上，他接到記者關心電話，先是沉默許久，最後才緩緩說出：「我們各自努力工作，以後的事情以後再說。」他說，這2年來，彼此就是家人，他忙於開店，女方忙於拍戲，大家各自忙，就自然這樣了。

▲王瞳捐10套娘家年菜，艾成驚喜現身。（圖／民視提供）

▲艾成、王瞳8年情斷。（圖／民視提供）

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王瞳和艾成走過許多風雨，她陪伴男方走過低潮，外界看好修成正果，不過婚事遲遲卡關。2017年她休息已久，再度演出八點檔《幸福來了》，再接演下一檔《大時代》，角色十分吃重，也搬離和艾成同居的家，和男方聚少離多，艾成表示，「比較少見面，但是我們教會、樂團還是有連結，王瞳對我來講就是家人。」

▲▼87樂團專訪-艾成，王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

▲87樂團艾成，王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

兩人一度論及婚嫁，2018年8月時也曾一起穿婚紗出席婚宴會館活動，被眾人鼓吹快結婚，艾成開玩笑鼓勵：「現在定婚期好了！」王瞳聞言笑喊：「如果定下來，我媽會把我關起來！」被問到婚期，艾成坦言，「關鍵不在我。」王瞳招認：「應該是我少了結婚的衝動吧。」但艾成深情告白「不管怎樣，我都希望這個女人是最幸福的狀態。」王瞳則讚：「你可以感受到他真的用生命愛我。」

是否因為沒結婚造成兩人分手關鍵，艾成表示，「我覺得不見得，如果說，2年前硬結婚，也不見得會一直走下去，結婚不代表什麼，最重要是彼此怎樣相愛、怎樣包容，如果不適合硬要去結婚，那也是一種遺憾。」是否會挽回她？他說，「有一天如果再適合在一起，上天要我們在一起，我們會在一起，不然我們就是生命過客。」

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