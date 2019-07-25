快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜開直播「一次看清楚」

記者林奕如／台北報導

馬俊麟和王瞳合作《大時代》傳出緋聞，惹老婆梁敏婷吃醋，直接在臉書寫出疑似婚姻遭到介入，後刪文，之後又貼出「3人吃便當」文章，再度爆出婚變，今又爆出老婆離家出走，馬俊麟深夜時直接開直播澄清。

▲馬俊麟深夜直播。（圖／翻攝馬俊麟臉書）

馬俊麟直播一開頭，就秀出雙胞胎兒子星星跟元元，至於老婆梁敏婷身影，他則說：「太太剛洗完澡，我不會讓她入鏡。」隨後星星一直大哭，有一女生出現抱哄，鏡頭只有出現女生的腳，馬俊麟表示：「我有事情想跟大家講，其實我有點生氣，因為有新聞說我的太太帶小孩離家出走，我不知道新聞意義是什麼，我不知道怎麼澄清，我就開直播給你看。」

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▲出現一女子哄抱星星，馬俊麟妻腳入鏡。（圖／翻攝馬俊麟臉書）

他隨後表示：「我知道太太為人，她不是很喜歡張揚，多說也沒用，就是很謝謝支持關心敏婷、支持我們所有人，不管我們的婚姻如何，都是我們的事情，跟別人沒關係，如果我有問題，我想偷錢我走到哪都會偷，但所有婚姻，你們沒人有權利去批評別人婚姻，那都不是你跟人家結婚，就像是我的爸媽的婚姻，我也跟他們講，我沒辦法發表意見。」

▲馬俊麟爆出和王瞳緋聞。（圖／翻攝馬俊麟臉書、民視提供）



這幾天風波不斷，馬俊麟選擇開直播說清楚，他表示：「如果你的另一半講，爸爸帶兩個小孩也可以自立自強，這次錯誤想法，因為爸媽能給的，另外一半絕對不可能一模一樣，就算是我帶兩個小孩，但是媽媽能給的絕對不是爸爸能給，了解的人就知道，再來就是，別人的日子是別人在過，基督教說，人生下來到現在哪個人沒有罪，我們全是罪人，我們有什麼資格批評別人，今天要直播目的達到，看到我的家人沒離家出走，我也沒好情緒，不用再多說，就這樣。」

▲馬俊麟深夜開直播。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

深夜直播有1800人線上觀看，他也說：「平常唱歌才5、600人，現在社會上很多人在看你的好戲，準備出什麼糗，跌什麼跤，基督教說這是撒旦攻擊，想要你不好，你好的時候就沒理你，不好就想來踩你一腳，吐你一口口水，見縫插針，比如講所以你們就是一起洗頭吃便當，其實根本沒有，大家也知道總是會有真真假假，每天我看到報紙不知道什麼假的真的，就好像宋慧喬、宋仲基，我們不是韓國人，不認識他們憑什麼評斷，閒聊就算了，不知道真相有什麼好說，就算知道又如何。」他隨即看向遠方，表示：「好，我太太說叫我不要再講，就這樣。」