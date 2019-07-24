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煥然來了！馬俊麟現身王瞳婚禮搶人　《大時代》三角戀爆高潮

記者林奕如／台北報導

王瞳在民視八點檔《大時代》感情坎坷，面對愛人孫煥然（馬俊麟 飾）去世3年，初戀情人志開（韓宜邦 飾）溫柔守護，兩人即將結婚，但這時煥然失明回歸，三角戀的糾結也讓觀眾直說太虐心了。王瞳身穿白紗美亮相，為這場戲瘦身2公斤，讓身型變得更緊實。

▲王瞳《大時代》深陷韓宜邦、馬俊麟三角戀 。（圖／民視提供）

▲王瞳在《大時代》深陷煥然（馬俊麟 飾）、志開（韓宜邦 飾）三角戀 。（圖／民視提供）

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馬俊麟老婆昨二度在臉書心碎PO文，再度讓王瞳捲入外遇風波，據悉，王瞳心情小受到影響，但還是敬業演出，拍攝三角戀劇照。為了這場世紀婚禮，動員超過20位演員及50位臨演同台飆戲，棚內加外景耗時4天才完成。王瞳還特地跑了兩次婚紗店找衣服，很感動這一次婚紗店的幫忙，找了一套好穿脫的婚紗，還特地打造輕量型的，讓她能夠克服拍戲時間的漫長。

▲王瞳《大時代》深陷韓宜邦、馬俊麟三角戀 。（圖／民視提供）

▲志開（韓宜邦 飾）劇中溫柔守護王瞳。（圖／民視提供）

王瞳為了表現精瘦的狀態，刻意減少飲食，瘦了2公斤，讓自己符合職場女強人的狀態。只是為戲披了無數次婚紗的王瞳，笑說對穿婚紗已習慣了，以後結婚可能一切從簡。搭檔韓宜邦幫腔說真的會麻痺，因為在劇中已經結第二次婚，真的覺得很煩，但看到王瞳的造型真的會忍不住讚嘆太美了。

▲王瞳《大時代》深陷韓宜邦、馬俊麟三角戀 。（圖／民視提供）

▲王瞳N次披白紗已經無感。（圖／民視提供）

對於角色伍家媚的一路心路歷程，飾演者王瞳十分心疼，被問到最希望角色會嫁給誰，王瞳神秘表示要大家看戲就知道了，堅持不劇透。製作人王珮華肯定王瞳為戲的調整，她表示很多人會問她「為什麼要折磨伍家媚」，她說職場上的女強人，在感情上一定很多波折，剛好也可以透過戲劇讓大家能夠省思面對自己的婚姻生活、檢視感情狀態以及人生的難題，希望能夠透過戲劇更有智慧面對這些難題。

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