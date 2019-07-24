獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

記者林奕如／台北報導

王瞳和艾成8年情斷分手，《ETtoday星光雲》致電艾成，他表示：「就是家人了。」王瞳則回應：「跟艾成的關係，還是跟以前一樣，每天都會通電話，互相關心。」兩人「說分手」不同調，有點玄機。目前兩人已經分居，感情像家人一樣，艾成則坦言「感情變了」關鍵點在2年前開始，他忙艾叻沙開店，王瞳則是忙拍戲，各自忙碌沒有維護關係。

▲艾成創業，當時王瞳力挺出席。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

艾成從馬來西亞來台發展，剛開始和王瞳交往時，眾人其實不看好，小倆口歷經風波，原本論及婚嫁，但婚事頻頻卡關，他本想買房讓女方家人安心，2年前轉投資艾叻沙事業，目前有3家店，他親力親為照顧，王瞳則是加入八點檔拍戲，連2部戲都是女一，角色十分吃重，重心完全放在事業，這時女方也搬出去同居愛巢，兩人聚少離多。

▲王瞳、艾成曾一起出席婚宴會館活動。（圖／記者張一中攝）

艾成表示，「王瞳對我來講就是家人，不管以後會不會當我老婆，我永遠關心她，我在低潮的時候，她陪我度過，她有需要我一定幫忙，不管發生什麼事，都希望她一直平安。」近期王瞳捲入馬俊麟外遇風波，他也力挺王瞳，「我有看到新聞關心她，我有跟上帝禱告，不只是我，她的堂哥堂嫂、店員們，都很關心她。」

▲艾成、王瞳感情交往8年。（圖／記者林奕如攝）

兩人篤信基督教，已經過了1年多無性生活，王瞳曾坦言這樣的感情狀態很危險，也是分手原因之一？艾成接到《ETtoday星光雲》記者來電，他思考一下表示，「應該就是彼此忙各的，這種才是很危險，不管是老公還是老婆，是男友還是女友，若是忙就要去聯繫維護關係才是重點。」

艾成曾深情告白：「不管怎樣，我都希望這個女人是最幸福的狀態。」王瞳則感動：「你可以感受到他真的用生命愛我。」這承諾不變，若王瞳交往新男友？艾成說：「如果是適合她的，我是OK。」