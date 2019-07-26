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米可白拍摔倒戲突「左半身不能動」　醫生診斷「胸鎖乳突筋損傷」

記者林奕如／台北報導

米可白正在拍攝台視《生生世世》，一場摔倒戲，結果拍到左半身不能動，甚至不能轉頭、抬頭跟低頭，進醫院診斷，醫生說她是「胸鎖乳突筋損傷」，結果衰運還沒完，帶個口罩去醫院照個X光片看頸椎，結果得了流感隔離5天，她直呼：「咳到骨頭都要散了。」

▲米可白得流感 。（圖／台視提供）

▲米可白得流感 。（圖／台視提供）

她的病情沒好轉，又被診斷為「其他特定病原菌所致之肺炎急性鼻竇炎」，要吃抗生素10天，為了不讓病情擴散，一個人睡在書房裡，連同劇的演員曾子益等人想在收工後去探望她也被拒絕，不過幸好家裡的三隻狗寶貝都跟著她同擠一張床，其中一隻「黑寶」甚至還會叼些玩具、醬包來「探病」，讓米可白又氣又好笑。

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好不容易出關回到片場拍了一天，豈料又開始發燒只好再度停工，直到25日才又再回到工作崗位上，前前後後折騰將近10天，一波三折的復工之路走的不容易，讓米可白在片場紅了眼眶，語帶愧疚表示：「這樣一直生病，真的很擔心耽誤到劇組的進度」。

▲米可白得流感 。（圖／台視提供）

▲米可白口罩不離身。（圖／台視提供）

米可白現場排戲時也都緊緊戴著口罩，擔心將感冒傳染給其他人，時不時咳嗽、講話也帶著濃濃鼻音，熱開水不離身。雖然整個人還是呈虛弱狀態，但仍打起精神投入工作，咳嗽得厲害讓她幾乎失聲，面對劇組同事的關心，聰明的米可白也自備了小紙條表示：「有好一點，但我不能說話，我喉嚨還很痛，感冒引起肺炎和急性鼻竇炎，今日一人限定回覆三句話！」劇組也貼心的減少米可白的台詞，讓她盡量用眼神和表情對戲。

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米可白, 葡萄姊姊, 曾子益

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