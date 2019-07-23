《大時代》製作人掛保證：王瞳是無辜的！「馬俊麟妻太投入了」

記者林奕如／台北報導

馬俊麟和王瞳合作《大時代》組成藍莓CP，戲外爆出緋聞，馬俊麟老婆梁敏婷曾在臉書暗指她是第三者，事後澄清是誤會，她今凌晨則在臉書貼文「3人共吃便當」故事，引起許多關注。《ETtoday星光雲》致電製作人王珮華，她覺得對王瞳很抱歉，王瞳是無辜的。

▲《大時代》馬俊麟、王瞳組成CP。（圖／民視提供）

請繼續往下閱讀...

製作人王珮華表示，王瞳是非常認真的女主角，為了戲做了很多犧牲，例如一開始有請韓宜邦跟王瞳培養感情，兩人戲都很好，演起來非常好看，因為馬俊麟在八點檔是新人的關係，也請王瞳多幫忙，多培養感情，幫助馬俊麟可以多投入一些。

▲馬俊麟和老婆梁敏婷。（圖／資料照／StarCloud千云行銷）

不僅如此，王瞳為了戲好也常常配合劇組重拍，不僅是馬俊麟的重頭戲，連服裝造型不對，也是在製作人要求下重拍，腳還因此受傷，連何豪傑的初登場也是因為一些原因而重拍，外景曬一整天太陽之下，王瞳都沒抱怨，直說為戲好，都願意配合。

王瞳和馬俊麟「藍莓CP」大紅，鬧出緋聞惹馬俊麟老婆不愉快，事後澄清是誤會，馬俊麟維護老婆：「請不要責備我太太」，不少粉絲到臉書大罵道歉，讓梁敏婷心情大受影響，今凌晨老婆在臉書貼文，馬俊麟急安撫老婆情緒，跪地磕頭一小時，請老婆下架貼文，隔天拍戲額頭紅腫。製作人王珮華表示：「比我劇情還灑狗血，把八點戲演到人生。」她也說，觀眾太投入，老婆也太投入。

馬俊麟老婆臉書全文

與大家分享一個有趣的故事：

一個人吃晚餐其實蠻寂寞的，

所以2016年開始我們決定兩人一起分甘同味，

一開始的時候，那個便當菜色雖然不是很豐盛，

但肯定是經過悉心料理的，

我們從吃得不太飽，慢慢的一起努力，

菜色也豐富起來了。

但是，今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。

也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。

「一個便當兩個人分，其實已經要相惺相惜了，三個人到底要怎麼分？怎麼可能三人分？」我好奇的問

我想了許久：「你想吃嗎？如果你們快樂，我讓你們一起吃。」

「如果你不吃，我會拿來吃。」她回應

「........你......凖備要吃了嗎？」

「蓋子已經打開了，筷子也拿著了。」她笑了笑說

「而且你剛好也餓了對嗎？」我不知道哪來的冷靜

可能她覺得我很幽默，所以吱吱的笑了出來。

後來一些原因，她不敢吃了，然後她的支持者指著我說：「你都有一個便當了，怎麼那麼不知足？還連累無辜的人，難道不用出來道歉嗎？」我告訴她與他，只要他們能改，這些委屈，我能呑。

一個月過去了，我發現，這個便當她不是不吃了，而是躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，我想機會已經給夠多了。

最後只想跟你們說：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」