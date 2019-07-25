獨／艾成承諾：無條件愛王瞳！開第3分店「賺再多也賺不回老婆」

記者林奕如／台北報導

艾成、王瞳8年情斷分手，他回應這2年來各忙各的，「就是家人」，王瞳則今早發文「謝謝艾成」，兩人感情退回兄妹。但艾成承諾不變：「我一輩子愛她，對她的愛無條件。」據友人表示，他一直苦於經濟不穩定，沒辦法拿出成績給女方家人看，因此投入全部資金在艾叻沙，現在他預計開第3間分店，但賺再多也賺不回老婆了。

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▲王瞳、艾成8年感情昇華為家人。（圖／民視提供）

艾成從馬來西亞來台發展，和王瞳交往初期不被看好，小倆口歷經風波，一度論及婚嫁，但王瞳家人希望兩人事業再穩定，不點頭婚事，兩人婚事卡關。這2年艾成經營艾叻沙生意，王瞳則連拍2部八點檔，搬離兩人愛巢，各忙各的聚少離多，感情昇華為家人。

▲艾成求婚王瞳成功，但婚事求婚卡關女方爸媽。（圖／翻攝自臉書／王瞳）

艾成經營副業親力親為，初期人力不夠，還會直接當店員招呼客人，第3間分店即將在華納威秀開店，他同時也忙87樂團，和王瞳還是會有聯絡，這陣子她捲入馬俊麟外遇風波，他力挺女方，向《ETtoday星光雲》表示，「希望一切快點好起來，我會為她禱告，不管如何，我一輩子對她的愛無條件。」但其他問題不願多說。

▲王瞳艾成8年情斷分手 。（圖／翻攝自IG／hitomiwu）

據友人表示，艾成近年來受洗為基督徒，王瞳也受他影響一起成為門徒，這一年來他積極傳教，去各大教會傳福音、分享見證，若神有旨意安排，他也不排斥成為牧師，重心轉往此發展，因此對於感情，以及會不會和王瞳復合等，一切看上帝的安排。