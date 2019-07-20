薔薔交到工程師新男友！　終結2年單身滿臉羞笑「整個人都變了」

記者田暐瑋／綜合報導

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）說話風格辛辣、作風大膽，又ㄎㄧㄤ又瘋狂的舉動受到不少網友喜愛。對兩性議題態度相當開放，卻也常嚇跑不少男生，感情空窗多年，近日她總算終結單身，透露交到男朋友，且對方還是工程師，一提起男友，她收起嗆辣個性，臉上露出一抹害羞微笑。

薔薔在《麻辣天后傳》回應網友的惡毒問題，可說是有問必答毫不作態，她曾透露年輕時誤交許多渣男友，被21歲時交的男友毆打掐脖，前一段戀情則是遇到軟爛男，對方很愛喝爛醉，就算隔天要上班也是一樣，她一氣之下飛到美國散心，還發生一夜情，回台後果斷要求分手，男方卻哭求原諒。

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▲薔薔坦承有男友後，態度變的小女人又羞澀。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



也因為有這麼多失敗的感情經驗，薔薔現在鼓吹女性自主，眼光變得比以前高，才會2年都交不到男朋友，不過在節目中被問及現在的感情狀態，她先是露出害羞笑容，遲疑了一下才坦承：「有男友。」羞澀模樣和以往的嗆辣風格差很大。

▲薔薔坦承交男友。（圖／翻攝自薔薔臉書）



利菁接著追問男友的職業，薔薔不自在的扭動身體，手更不知所措地撩了撩馬尾，才說出「工程師」，臉上盡是甜蜜。事實上，節目一開始在討論大麻合法化相關問題時，薔薔的攻擊力也不如以往砲火猛烈，動作顯得小女人許多，就連大根都看出有問題，劈頭就問：「你是不是談戀愛了？」

▲大根猜出薔薔談戀愛。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）