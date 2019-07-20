快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

記者田暐瑋／綜合報導

藝人任達華20日上午在廣東出席活動時，被陌生男子捅了一刀，手摀傷口血流不止。據民眾拍到的影片中看出，當時主持人請來賓上台，他則是站在台上等待，沒想到此時一名身穿背心的男子鎮定地走上台，正準備跟他握手時，冷不防掏出刀朝他肚子捅去。

►被捅影片請點此

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任達華被捅刀當下立刻彈開，沒想到男子又繼續追上去揮刀，一旁工作人員先是嚇到愣在原地，等到任達華開始在台上逃竄時，其他人才一擁而上制伏歹徒，歹徒總共揮刀5次，看起來情緒相當激動，而他被拍到傷口還在流著血，但神智清醒走下台。他向《新浪娛樂》表示，目前神智清醒，後續會再作回應。

▲▼任達華。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）



網友看到影片後，驚恐表示不敢置信，「這是瘋子吧，希望任達華沒事」、「這也太恐怖了吧，必須嚴懲」、「這是什麼深仇大恨」、「保安反應太慢了」、「安保公司幹什麼的？？？這也太惡劣了」。

台下觀眾發現不對勁發出驚呼聲，但現場保全人員一直到意外發生7秒左右，才出現在台上，氣得網友怒罵：「保安反應能再慢點！」事後男子被當場制伏，而任達華被護送下台就醫，目前行兇動機仍不明。