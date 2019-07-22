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薔薔遇恐怖情人：掐我脖子！上廁所「衣櫃突露出一隻手」...他躲房間3天

記者林彥君／台北報導

林嘉凌（薔薔）上JET《命運好好玩》談到在20歲時交往大8歲的男友，當時對方自稱白手起家，讓薔薔非常欣賞，沒想到竟然是恐怖情人，薔薔心有餘悸地說：「他3個月後慢慢露出本性，只要一言不合就是打，我還覺得沒關係他只是打臉，後來開車還開車門推我下去。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自命運好好玩）

▲薔薔遇過恐怖情人。（圖／翻攝自命運好好玩）

薔薔說對方不但會打她，還會突然情緒上來揮刀，讓薔薔非常恐懼。不過當時的男友冷靜後又會回頭求她，薔薔也會心軟原諒，薔薔自認嘴巴壞，只要回嘴，對方會雙手掐她，「他掐我脖子，我不斷掙扎，口水都流出來，脖子上都是指甲的痕跡。」

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▲▼薔薔。（圖／翻攝自命運好好玩）

▲薔薔想起餘悸猶存。（圖／翻攝自命運好好玩）

有次薔薔到北京工作，當時的男友同行，又對她拳打腳踢，於是薔薔在當地找了男性的工作夥伴同住，沒想到當時的男友竟然潛入房間，還躲了3天，「睡覺時覺得衣櫃有動靜，還聽到沖馬桶的聲音，我去廁所，看到衣櫃露出一隻手，我把衣櫃打開，他躲在裡面3天，拿紙條列出不要大叫好好談等6條件。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自命運好好玩）

▲薔薔上節目分享恐怖經歷。（圖／翻攝自命運好好玩）

薔薔約對方好好談，於是約對方到飯店大廳談，借機傳訊息向朋友求救，等到兩個朋友趕來，她才大叫：「這個人躲在我的房間！」報警後等警方趕來，對方才離開。薔薔說對方還跟蹤她到街上搶包包，薔薔擔心包裡的護照被拿走，死命抓緊，對方還對她揮3拳，讓她決定分手。

▲▼黑澀會薔薔專訪。（圖／記者張一中攝）

▲薔薔個性直來直往。（圖／記者張一中攝）

薔薔因當時不懂事，還和對方拍了恩愛影片，於是成為把柄，薔薔因爲擔心影片外流，所以到對方家偷電腦、把電腦砸爛，因此鬧上新聞，薔薔說那次之後知道對方有許多不良紀錄，「偷電腦是因為我真的沒有辦法了，因為我要自保，這種事情誰能救我？」主持人何篤霖聽了也呼籲女性，真的不要傻到拍影片。

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