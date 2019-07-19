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《WWW》李多熙外洩劇情！車薛CP熱吻90秒⋯劇迷閃瞎：終於親了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《請輸入檢索詞WWW》即將在下週播岀大結局，劇迷心心念念的車薛CP終於在14集修成正果，兩人於捷運站的失物招領處相逢，由李多熙飾演的車賢鼓起勇氣告白，迎來兩位CP的初吻，成為14集高潮片段，不只台灣觀眾興奮不已，韓國網友也激動表示「以前罵編劇我道歉」，發言笑翻眾人。

▲▼《WWW》李多熙外洩劇情！車薛CP熱吻90秒⋯劇迷：終於親啦（圖／翻攝自tvN）

▲▼《WWW》車薛CP終於親了。（圖／翻攝自tvN）

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▲▼《WWW》李多熙外洩劇情！車薛CP熱吻90秒⋯劇迷：終於親啦（圖／翻攝自tvN）

▲▼《WWW》車薛CP終於親了。（圖／翻攝自tvN）

《請輸入檢索詞WWW》進入結尾劇情，美模CP因年紀差距大，卡在結婚觀念不同，面臨分別，虐到觀眾忍不住掉淚，所幸，另外一對車薛CP迎來好結果。車賢嘴上逞強不會聯絡薛志煥，仍撥了電話，發現男方的手機掉在捷運站的失物招領處，恰好薛志煥也到該處找手機，兩人再次相逢，她猶豫許久開口：「我真的對你來說只是粉絲嗎？你呢？從來都沒跟我說過。」薛志煥細數過去對她的舉動，他激動回話：「誰會這樣對粉絲。」聽見男方心中真實想法後，她主動送吻，兩人親好親滿熱吻90秒。 

▲▼《WWW》李多熙外洩劇情！車薛CP熱吻90秒⋯劇迷：終於親啦（圖／翻攝自tvN）

▲《WWW》車薛CP太虐引起劇迷抗議，李多熙在14集開播前親自劇透。（圖／翻攝自tvN）

李多熙與李在旭這對劇中CP受到很多觀眾喜愛，兩人13集斷開關係時，大批劇迷表達不滿，要求編劇交出好結局，而李多熙不忍看到劇迷被虐，她在IG提前劇透兩人重逢的劇照，並PO文：「如果要劇透的話...今天車賢跟至奐就到這裡...」正是熱吻那一幕，才讓粉絲感到滿意。《請輸入檢索詞WWW》目前在愛奇藝台灣站上架播岀，下週將迎來大結局。

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