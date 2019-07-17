男星以為自己長得好看！　見到「臉蛋天才」車銀優：很失落

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈中公認的「漫撕男」車銀優，去年因主演《我的ID是江南美人》人氣大漲，高挑身型加上精緻、帥氣的五官，擄獲不少女粉絲的心。他7月挑戰戲劇《新入史官丘海昤》，古裝打扮擋不住他的帥氣，同劇男演員李知勳忍不住自嘲，雖然自己也是爸媽眼中的帥哥，但看到車銀優時忍不住感嘆傳說中的「臉蛋天才」魅力。

▼▲車銀優挑戰古裝劇。（圖／Netflix提供）

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車銀優首度挑戰古裝劇，他坦承「儘管拍古裝劇壓力真的很大，但是到了現場跟演員群合作愉快，申世景前輩也對我照顧有加，讓我也學習到很多，因此拍戲相當愉快。」戲劇在4月開拍，他同時要身兼歌手身份跑宣傳活動，團員ASTRO不僅為他加油打氣，還相當給面子的送上咖啡車應援，深厚感情展露無遺。

▲男星李知勳（右二）以為自己長得好看，見到「臉蛋天才」車銀優自嘲「很失落」。（圖／Netflix提供）



面對有「臉蛋天才」封號的車銀優，同劇男演員李知勳在記者會上幽默喊話，自己一直被父母親稱讚很帥，原本對自己的外貌感到很有自信，卻在見到車銀優之後忍不住小失落，並且感嘆「爸媽的話原來只是安慰」，讓坐在一旁的朴基雄笑翻。

▲申世景在戲劇裡飾演女官。（圖／Netflix提供）

而李知勳跟申世景暌違4年再度合作，被問到這次有怎樣的不同時，他幽默表示：「只有年紀上的不同。」他稱讚申世景這麼多年來依舊保持對戲劇的熱誠、成長很多，反而是自己跟她學習不少。《新入史官丘海昤》17日起每週三、四在netflix上架播岀。