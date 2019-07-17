雷／車賢含淚送走薛演員！《WWW》反轉虐炸⋯劇迷心碎：哭慘

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《請輸入檢索詞WWW》由張基龍、林秀晶、李在旭、李多熙領銜主演，劇中創造多句撩妹金句，甜蜜互動擄獲許多劇迷，怎料，12集開始劇情急轉直下，美模CP、薛賢CP面臨分離，車賢狠下心含淚送走薛演員，劇迷一陣哀號喊著「抗議編劇」、「編劇太狠心了」。

▲▼車賢與女直播主對罵。（圖／翻攝自tvN）



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車賢決心做好粉絲本份，卻在看到網紅跑到應援燈牌前直播時，氣到找女方吵架：「你為何老是喜歡我喜歡的男生！」但女方反嗆她：「喜歡薛至奐幹嘛找我麻煩？你們倆在交往嗎？」瞬間讓她無話可說，沒想到此時，薛至奐出現在她後方，她尷尬地跑掉。

▲▼薛演員緊急追上車賢，但她決定不再聯絡男方。（圖／翻攝自tvN）



為了追回生氣的車賢，薛至奐緊追在後，他緊張地說：「你看起來像是生氣了。」她喪氣地表示：「對，我不知道為何我要生氣，也不知道為何要對她生氣，但她說的話都是對的，我只是個粉絲。」下定決心切割關係，她撂下狠話：「我不會再聯絡你，你也不要聯絡我了。」

▲▼薛演員要去當兵了。（圖／翻攝自tvN）



薛賢CP面臨離別，薛至奐最後向車賢道別：「我要去當兵了。」他感傷地允諾：「從現在起真的不會聯絡你了，謝謝你今天願意出來。」他眼眶含淚、欲言又止說：「今年有很多事情發生，但對我來說，可能會對車賢大人最印象深刻，如果我當兵出來的話，也幫繼續我應援吧，只要你為我應援，我好像任何事情都能做。」最後，兩人握手分別，他緩緩說出一句話：「妳出現在我的人生中，是我的榮幸。」正式離別，車賢則是含淚看著他離去的背影。

▲▼薛演員最後離別，主動握起車賢的手。（圖／翻攝自tvN）



▲車賢含淚送走薛演員。（圖／翻攝自tvN）



《請輸入檢索詞WWW》下週即將邁入結局，戲劇裡的CP卻一一面臨考驗，不只薛賢CP分開，美模CP也因結婚觀念不同產生矛盾，理事選擇與老公離婚，14集的預告所有人都在哭，令劇迷看得心碎，淚喊「要虐感情了」、「看得心慌」。