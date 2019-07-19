郭書瑤親妹「海邊背面全裸」！　白嫩蛇腰全看光…網噴鼻血：報名當妹夫

記者田暐瑋／綜合報導

藝人郭書瑤（瑤瑤）外型甜美可愛，有著天使臉孔之外，還擁有魔鬼身材，是不少粉絲心目中的「宅男女神」。她的妹妹也不遑多讓，也有著甜美外表，近日姊妹倆到國外度假，妹妹穿著比基尼露出整片白嫩美背，纖細腰線讓人大噴鼻血，直呼：「求當妹夫！」

郭書瑤19日在IG上傳姊妹合照，只見她嘟起嘴巴露出俏皮表情，疑似身穿比基尼的她被鏡頭卡掉半邊身體，看不到曼妙曲線，不過她將鏡頭正對著一旁的妹妹，妹妹雙手往後撐，一個回眸露出甜笑，最吸睛的還是妹妹穿著白色綁帶比基尼，後面露出整片美背，畫面相當養眼。

▲郭書瑤和妹妹。（圖／翻攝自郭書瑤IG）



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看到妹妹如此女人味的模樣，郭書瑤也大讚：「成熟的妹妹，幼稚的姊姊。#有妹妹真好～」引起網友們熱烈討論，「姊妹長得好像喔」、「這顏值簡直太高了」、「妹妹也好漂亮❤」、「跪求妹妹IG」、「妹妹也很漂亮！有沒有興趣加入演藝圈」。

事實上，郭書瑤過去就曾多次出賣妹妹，曾在Instagram上分享一段影片，並逗趣地說：「小姐，請問妳到底在幹嘛？！」只見她穿著泳衣，偷拍後方在泳池裡的妹妹，原來對方誤以為她在拍照，便接連擺出許多姿勢，讓她被逗樂，更自嘲自己是愛出賣妹妹的姊姊。

▲郭書瑤和妹妹。（圖／翻攝自郭書瑤IG）



而郭書瑤PO出偷拍妹妹的影片後，不少人卻歪樓，視線反而聚焦在左下角她的好身材，只見她的豐滿上圍呼之欲出，網友更紛紛留言：「我去罰站，我的視線一直在左下角」、「鼻血止不住啦」、「其實焦點在左邊」。