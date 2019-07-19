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吳宗憲試鏡臨演「15年後變成大咖影帝」！　一說出名字全場嚇呆

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲出道32年，是演藝圈的大前輩，他透露曾經在大陸無錫演過一齣戲，當時試鏡一名臨演，目光掃過去，看到某個人很投緣，身手也不錯，就決定選這個臨演來飾演書僮，沒想到這個書僮因此受到青睞，之後接演電影一砲而紅，他才坦言當初選中的臨演就是一級男星王寶強，讓在場人全都驚訝不已。

吳宗憲透露當年在大陸拍戲，因為自己書僮的角色還沒人演，一旁的城門下蹲著一群臨時演員，劇組就帶他到那邊挑人，看了看，他對其中一個傻笑著的男臨演覺得投緣，男臨演興奮表示自己還會打武術，當場就示範起來，沒想到卻被他調侃：「謝謝，我們要的是書僮。」嚇得對方趕緊攔住他：「不要這樣～」

▲吳宗憲曾和王寶強拍戲。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲吳宗憲曾和王寶強拍戲。（圖／翻攝自臉書、微博）

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最後書僮角色還是由這位男臨演演出，而就在拍完這部戲之後，男臨演又接演了一部電影，自此一砲而紅，多年後還成了影帝，吳宗憲一開始沒說出是誰，但被粘嫦鈺猜出是大陸影帝王寶強，吳宗憲也坦承：「就是他。」當時拍的戲就是2004年播出的《猜心妙手》，藉此鼓勵還在演藝圈苦熬的藝人們：「永遠不要看不起這些小蝦米，有一天會變大鯨魚。」

▲吳宗憲曾和王寶強拍戲。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲吳宗憲曾和王寶強拍戲。（圖／翻攝自新浪娛樂）

王寶強和馬蓉曾有過7年婚姻，為了打離婚官司纏訟2年多。她1個月前透過網友爆料，指控遭到王寶強等4到5名人士施暴，隨後受傷照曝光、快閃醫院掀起騷動，甚至連媽媽也遭人出手。據悉，她和母親是去前夫家接小孩，並企圖打掉監視器，同時掉出身上的剪刀，強調不存在凶器也隨著影像曝光被打臉，男方則否認有施暴一事。

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