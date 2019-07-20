ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

娛樂中心／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐2018年3月在美涉恐攻，關押260天後在同年年底返家，一家人回歸平靜生活。狄鶯近來復出，談到當初事件發生時，台灣演藝圈對兒子的議論紛紛，坦言對吳宗憲的一句話最不爽，甚至氣得打越洋電話開罵，連孫鵬都拋出狠話：「你跟記者講，我會殺了你。」

吳宗憲曾在孫安佐事件爆發後，被媒體問及看法，認為孫安佐是無心的，但補了句：「他犯了一個過錯就是太愚蠢，怎麼會在人家的國家講要恐嚇。」據《中國時報》報導，狄鶯在美國意外看到訪問，當下怒不可遏，打越洋電話給吳宗憲劈頭就罵：「你憑什麼講我兒子愚蠢。」

▲狄鶯孫鵬罵吳宗憲。（圖／翻攝自臉書）

▲狄鶯孫鵬罵吳宗憲。（圖／翻攝自臉書）

請繼續往下閱讀...

講到一半，孫鵬也接過電話對吳宗憲說：「憲哥，大家都是圈內人，山不轉路轉，你沒必要在這時候講我兒子。」吳宗憲則解釋是被逼著說的，孫鵬就撂下狠話：「記者如果再逼你，你就跟記者講，我會殺了你。」而之後看到吳的兒子鹿希派也闖禍，心裡默默想著這就是輪迴報應：「輪到你了。」

事實上，狄鶯日前就在記者會上開砲，怒指孫安佐出事時，有3個人上談話性節目講她，沒有同理心，被問到是希望「他們」道歉嗎？狄鶯馬上說：「不需要，道歉沒有意義，不需要任何人跟我道歉，因為也沒有交情，若他是我家人，我就會生氣，但我不可能跟路邊隨便的人生氣，當然可能我年輕時候講話太直，得罪一些人，自己檢討我自己，這些都不是真正好朋友，只是會覺得怎麼會這樣。」

▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

▲狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

記者會前，孫鵬還特意打電話來，要她謹言慎行，狄鶯哈哈笑：「他教我情緒管理要好一些，哈哈，他誤解我了吧，他知道我是直來直往的人，心裡有什麼話，腦袋管不著嘴，他有交待我，我沒在聽，人少了真就過得沒趣，我還是有自己想法。」
 

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀

蕭亞軒「憔悴失神原因」曝光！　經紀公司出面說話了

蕭亞軒「憔悴失神原因」曝光！　經紀公司出面說話了

大胸網紅激怒房東！　被偷拍「不堪入目」閨房私密片傳出

大胸網紅激怒房東！　被偷拍「不堪入目」閨房私密片傳出

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

吳宗憲試鏡臨演「15年後變成大咖影帝」！　一說出名字全場嚇呆

吳宗憲試鏡臨演「15年後變成大咖影帝」！　一說出名字全場嚇呆

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

郭書瑤親妹「海邊背面全裸」！　白嫩蛇腰全看光…網噴鼻血：報名當妹夫

郭書瑤親妹「海邊背面全裸」！　白嫩蛇腰全看光…網噴鼻血：報名當妹夫

baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣

baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣

恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！　「大哭好幾天」緊急就醫：下輩子我要嫁給你

恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！　「大哭好幾天」緊急就醫：下輩子我要嫁給你

男病患被握住「升旗」！　爆女護士取樂比賽「誰的次數多」：我比較正

男病患被握住「升旗」！　爆女護士取樂比賽「誰的次數多」：我比較正

京阿尼縱火男「40公升汽油灑在樓梯」斷70人後路！　傳員工衝回救原稿被燒死

京阿尼縱火男「40公升汽油灑在樓梯」斷70人後路！　傳員工衝回救原稿被燒死

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鐘炫、佳恩劇本

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

《復仇者4》蟻人女兒IG曬夕陽照　隔天秒被漫威「約談」

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

狄鶯, 孫鵬, 孫安佐, 吳宗憲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白腿酒店妹太正男客搶點檯！　「素顏照」爆出…所有人驚恐嚇歪
  2. 張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地
  3. 「南半球女王」素顏照曝光！　罕見摘下放大片…真面目現形驚呆網
  4. 狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你
  5. 《陰屍路》男主角說好第十季回來當導演　因ＯＯＯＯ證實告吹！
  6. X1出道遭質疑黑箱！票數差「詭異巧合」李鎮赫原本第11
  7. 《新說唱2》鄧紫棋改編熱狗《差不多先生》！鐵肺Rap嗨炸全場
  8. 爆年底嫁奧蘭多布魯　凱蒂佩芮親曝「婚禮進度」
  9. 網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相
  10. 王力宏24年不老！　43歲「逆齡生長」凍齡顏值…網驚：是吃了防腐劑嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366