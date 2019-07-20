狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

娛樂中心／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐2018年3月在美涉恐攻，關押260天後在同年年底返家，一家人回歸平靜生活。狄鶯近來復出，談到當初事件發生時，台灣演藝圈對兒子的議論紛紛，坦言對吳宗憲的一句話最不爽，甚至氣得打越洋電話開罵，連孫鵬都拋出狠話：「你跟記者講，我會殺了你。」

吳宗憲曾在孫安佐事件爆發後，被媒體問及看法，認為孫安佐是無心的，但補了句：「他犯了一個過錯就是太愚蠢，怎麼會在人家的國家講要恐嚇。」據《中國時報》報導，狄鶯在美國意外看到訪問，當下怒不可遏，打越洋電話給吳宗憲劈頭就罵：「你憑什麼講我兒子愚蠢。」

▲狄鶯孫鵬罵吳宗憲。（圖／翻攝自臉書）



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講到一半，孫鵬也接過電話對吳宗憲說：「憲哥，大家都是圈內人，山不轉路轉，你沒必要在這時候講我兒子。」吳宗憲則解釋是被逼著說的，孫鵬就撂下狠話：「記者如果再逼你，你就跟記者講，我會殺了你。」而之後看到吳的兒子鹿希派也闖禍，心裡默默想著這就是輪迴報應：「輪到你了。」

事實上，狄鶯日前就在記者會上開砲，怒指孫安佐出事時，有3個人上談話性節目講她，沒有同理心，被問到是希望「他們」道歉嗎？狄鶯馬上說：「不需要，道歉沒有意義，不需要任何人跟我道歉，因為也沒有交情，若他是我家人，我就會生氣，但我不可能跟路邊隨便的人生氣，當然可能我年輕時候講話太直，得罪一些人，自己檢討我自己，這些都不是真正好朋友，只是會覺得怎麼會這樣。」

▲狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）



記者會前，孫鵬還特意打電話來，要她謹言慎行，狄鶯哈哈笑：「他教我情緒管理要好一些，哈哈，他誤解我了吧，他知道我是直來直往的人，心裡有什麼話，腦袋管不著嘴，他有交待我，我沒在聽，人少了真就過得沒趣，我還是有自己想法。」

