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小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完

記者田暐瑋／綜合報導

小玉個性無厘頭，又愛挑戰爭議題材，常惹來負面評價，不久前他坦言罹患憂鬱症，目前正在接受治療。即便如此，他並未放棄拍片，日前拍了一支「終極自虐」影片，泡在臭水溝和泥巴裡一個禮拜不洗澡，更跪地爬行把西門町繞了一圈，手腳都破皮化膿，正當網友想罵他腦袋有問題時，結尾他的一段話卻讓人暖心鼻酸。

小玉因為看到新聞報導有人60年不洗澡，不愛洗澡的他也決定挑戰7天不洗澡，不過為了挑戰極限，收集了網友們起鬨要他嘗試的各種噁心挑戰，第一天先是用拖把水洗澡，原本還一派輕鬆可以吃飯打電動，但到了第二天早上全身被癢醒，接著又照著網友的要求跳進臭水溝，還把水往身上潑，沒多久就被臭味薰到崩潰。

▲小玉挑戰自虐。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉挑戰自虐泡進臭水溝。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

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接著兩天，小玉都癢到無法好好入睡，第四天就萌生放棄念頭，直呼：「我全身好油！」但笑笑硬拖著他起來，繼續挑戰衝進泥巴坑、手摸馬桶溝，甚至還要匍匐前進爬完整個西門町，只穿著短袖短褲爬完整整400公尺，還被一旁觀光客側目，到終點時他手腳全都被磨破皮，隔天傷口全都化膿。

▲小玉挑戰自虐。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉傷口化膿。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

到了第六天，小玉因為太臭，只好到地下室睡覺，情緒也開始變得暴躁，總算撐到第七天，最後用墨汁和沙拉油倒在身上，完成這次挑戰。網友原本認為這又是一部無腦片，部分人沒看到最後就開罵，痛批「身體髮膚受之父母，你對得起爸媽嗎」、「這種片到底意義在哪」。

雖然負評連連，但有另一票網友看完整支影片後，才發現小玉的真正用意，小玉在結尾時表示，挑戰結束後休息省思了好幾天，真正體會到：「水資源真的很重要，所以在想怎麼樣可以做一個好的結尾，這些水真的很得來不易，雖然你生活真的滿容易看到它，但要讓它消失，真的是一件非常簡單的事。」

▲小玉挑戰自虐。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉結尾感言。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

小玉表示，做這支影片的原因其實是想藉由這個挑戰，讓大家知道「水如果消失，是一件很可怕的事情」，也能喚醒大眾更珍惜水資源的意識，網友驚覺這支影片的真正含意後，鼻酸力挺「沒想到當中寓意那麼深」、「心疼到一個極限」、「這次拍片的題材看了很感動有感染力」、「他以前的片有的我真的很不喜歡，但這次我覺得可以」、「影片我第一次從頭看到尾」。

▲小玉挑戰自虐。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉挑戰自虐。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

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