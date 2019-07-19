《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

記者田暐瑋／綜合報導

《模范棒棒堂》2006年首播捧紅了許多人，牙膏（謝東裕）是第三代成員，順利進入二軍選拔，是「宅男塾」的一員，可惜最終沒能被選上出道。近日他重新出現在螢光幕前，整個人變壯許多，透露離開棒棒堂後到菜市場賣衣服維生，卻一度自甘墮落毀了家庭，和相守10幾年的老婆離婚，成了單親爸爸。

牙膏近日上《麻辣天后傳》談及這些年的心路歷程，透露在離開《棒棒堂》後，就到老婆家裡幫忙工作，因為心疼老婆懷孕還要搬重物，乾脆代打上場，天天凌晨4點多就到菜市場擺攤賣衣服，生下小孩後，原本以為生活美滿，但因為生意越來愈難做，他一度自我墮落，讓老婆心灰意冷，決定走上離婚一途，小孩則歸他撫養。

▲牙膏現況。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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無名小站網帥出身的牙膏，和老婆也是透過無名認識，相戀到結婚至少有13年，也陪他走過艱辛的《棒棒堂》時期，如今重新振作，另外在直播開闢戰場繼續賣男裝，卻已挽回不了最愛的妻子，他落寞說：「一個女生沒辦法給她幸福了，她會離開你也是正常的，不能怪任何人。」

事實上，牙膏從節目畢業後並沒有完全離開演藝圈，先是創了自己的品牌，隨後又被唱片公司相中，發行過2張EP及1張專輯，近幾年則多往戲劇發展，最新一部作品就是在本土劇《金家好媳婦》中尬上一角，2014年在《康熙來了》上宣布自己已經結婚三年，並育有兩子。

▲牙膏謝東裕。（圖／翻攝自YouTube、網路）